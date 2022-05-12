Camdaki Kız, ilk bölümü 12 Mayıs 2021 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Nadim Güç'ün yaptığı, senaryosunu Seda Altaylı Turgutlu ve Yeşim Aslan'ın yazdığı, psikoloji ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Dizi, Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı romanından uyarlanmıştır. Camdaki Kız son bölüm izle! Camdaki Kız 42. bölüm HD izle! Camdaki Kız yeni bölümde neler olacak? 12 Mayıs Kanal D Camdaki Kız full bölüm izle! Camdaki Kız dizisi son bölüm HD izle!

CAMDAKİ KIZ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Camdaki Kız dizisi Perşembe günleri saat 20:00 'da Kanal D'de ekranlara geliyor.

CAMDAKİ KIZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Camdaki Kız 42. Bölüm Fragmanı - 2 yayında! Feride, Nalan'a tüm gerçeği açıklıyor!

Feride artık Nalan'a tüm gerçekleri açıklama kararı almıştır. Nalan büyük bir şokun eşiğindedir.

Camdaki Kız yeni bölümüyle Perşembe 20.00'da Kanal D'de!

CAMDAKİ KIZ CANLI İZLE!

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜM İZLE!

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Camdaki Kızı dizi 41. Bölümde Nalan ve Hayri'nin çekilen fotoğrafları konağa bomba gibi düşüyor. 28 Nisan Perşembe günü yayınlanan Camdaki Kızı yeni bölümde neler oldu? Camdaki Kız son bölümüyle HD kalitede Kanal D'de! Camdaki Kız 41. Bölümüyle yeni bölümüyle ekrana geldi. Camdaki Kız 41. Bölüm full izle! Camdaki Kız son bölümde Hayri, Nalan'ın üzerindeki baskıyı kaldırıp onu bu zor durumdan kurtarabilecek mi?

Nalan ve Hayri'nin fotoğrafını gören Sedat, Nalan ile yüzleşir. Hayri'nin söyledikleri kulağında çınlayan Nalan ise, Sedat'a karşı sert duruşunu korur. Nalan, bu durumdan nasıl kurtulacak? Nalan, Sedat'a karşı sert duruşunu korurken, Hayri de fotoğraflarını çeken magazincilerin peşine düşüyor. Nalan'la fotoğraflarını çeken magazinciler, Hayri'nin hamlesiyle Cana'yı ele verecek mi? Hayri'nin notunu Nalan'ın odasında bulan Feride, Nalan'ın yine canını yakacağını ve bunun hesabını soracağını düşünür. Ancak Nalan'ın tepkisi beklenmedik derecede sert olur. Feride, ilk kez kendisine karşı çıkan Nalan'a nasıl tepki verecek?

Muzo, Selen'in hayatına müdahale etmesinin ardından tüm ailesine karşı tavır alır. Rafet ve Selen'in Pera'nın kim olduğunu öğrenmesiyle olaylar iyice çıkmaza girer. Pera hakkında araştırma yapmaya karar veren Rafet, Pera'nın Pervin'in kızı olduğunu öğrenir. Muzo ise Pera ile evlenmeye karar verdiğini ailesine açıklayınca herkes şoke olur. Hayri'nin Nalan'la fotoğraflarının ortaya çıkması Feride'yi harekete geçirir. Ancak Hayri, tüm cesaretini toplayarak öyle bir hamle yapar ki başta Nalan olmak üzere herkes şoke olur.

Camdaki Kız, yeni bölümleriyle her Perşembe Kanal D'de...

CAMDAKİ KIZ OYUNCU KADROSU

Ana karakterler

Nalan İpekoğlu Koroğlu (Burcu Biricik): Feride ile Adil'in gerçekte torunu olmasına rağmen onları annesi ile babası olarak bilmektedir. Sedat ile evlidir.

Hayri Ersoy (Cihangir Ceyhan): Koroğlu Holding'te housekeeping olarak çalışmaktadır. Rafet'in yeni şoförüdür. Nalan'a aşıktır.

Sedat Koroğlu (Feyyaz Şerifoğlu): Rafet ile Gülcihan'ın en küçük çocuğudur, Selen ile Muzo'nun kardeşi, Nalan'ın eşidir.

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