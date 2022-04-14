Camdaki Kız, ilk bölümü 8 Nisan 2021 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Nadim Güç'ün yaptığı, senaryosunu Seda Altaylı Turgutlu ve Yeşim Aslan'ın yazdığı, psikoloji ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Dizi, Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı romanından uyarlanmıştır. Camdaki Kız son bölüm izle! Camdaki Kız 39. bölüm HD izle! Camdaki Kız yeni bölümde neler olacak? 14 Nisan Kanal D Camdaki Kız full bölüm izle! Camdaki Kız dizisi son bölüm HD izle!

CAMDAKİ KIZ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Camdaki Kız dizisi Perşembe günleri saat 20:00 'da Kanal D'de ekranlara geliyor.

CAMDAKİ KIZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Camdaki Kız 39. Bölüm 2. Fragman yayında! Hayri, Nalan'a olan duygularını itiraf edebilecek mi?

Nalan, Feride'nin korkusundan Hayri'yle yan yana gelmeye çekinse de öğrendiği gerçek onu daha da tehlikeye sokar. Feride, Hayri'nin cüzdanında Nalan'ın fotoğrafını görünce ne yapacak?

Camdaki Kız yeni bölümüyle Perşembe 20.00'da Kanal D'de!

CAMDAKİ KIZ CANLI İZLE!

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜM İZLE!

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Camdaki Kızı dizi 38. Bölümde Nalan ve Hayri arasında büyük engeller yaşanıyor. 7 Nisan Perşembe günü yayınlanan Camdaki Kızı yeni bölümde neler oldu? Camdaki Kız son bölümüyle HD kalitede Kanal D'de! Camdaki Kız 38. Bölümüyle yeni bölümüyle ekrana geldi. Camdaki Kız 38. Bölüm full izle! Camdaki Kız son bölümde Feride, Hayri ve Nalan'ın yan yana gelmemesi için elinden geleni yapıyor.

Nalan, mantığı aksini söylese de kalbini dinleyerek tekrar Hayri ile görüşünce, Feride'ye yakalanır. Feride, Nalan'ın yalan söylemesi ve sonrasında Hayri'yle görüştüğünü öğrenince küplere biniyor. Nalan, Feride'den kurtulabilecek mi? Hayri'nin Nalan'a olan yakınlığı Feride'yi çileden çıkarır. Nalan, Hayri'nin Feride'den duyacaklarını tahmin eder ve daha da üzülür. Feride'nin Hayri'ye karşı söylediği sözler oldukça ağır olur.

Rafet, şirket giderlerini kontrol eder ancak, hesapta olmayan harcamalar Rafet'in dikkatini çeker. Rafet, depoya ödenen kirayı duyduktan sonra olayın peşine düşer. Sedat'ın araba koleksiyonu olduğunu öğrenen Rafet, Muzo ve Sedat'ı öfkeyle fırçalar. Levent, eniştesinin kumar borcu yüzünden ablasına para verecektir. Selen'in kurduğu planla ve Döndü'nün desteğiyle gerekli para bulunur. Ancak Levent, olayın sonunda tefeciler tarafından kaçırılır.

CAMDAKİ KIZ OYUNCU KADROSU

Ana karakterler

Nalan İpekoğlu Koroğlu (Burcu Biricik): Feride ile Adil'in gerçekte torunu olmasına rağmen onları annesi ile babası olarak bilmektedir. Sedat ile evlidir.

Hayri Ersoy (Cihangir Ceyhan): Koroğlu Holding'te housekeeping olarak çalışmaktadır. Rafet'in yeni şoförüdür. Nalan'a aşıktır.

Sedat Koroğlu (Feyyaz Şerifoğlu): Rafet ile Gülcihan'ın en küçük çocuğudur, Selen ile Muzo'nun kardeşi, Nalan'ın eşidir.