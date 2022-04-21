Camdaki Kız Selen kimdir? Camdaki Kız Selen gerçek adı ne? Camdaki Kız dizisi 'Selen' karakteri kim oynuyor?

Camdaki Kız Selen kim? Kanal D'de yayınlanan ve izleyenleri ekran başına kilitleyen Camdaki Kız dizisi oyuncularından Selen karakteri merak ediliyor. Camdaki Kız Selen kim araştırmasının yanı sıra Selen kaç yaşında, Camdaki Kız Selen gerçek adı ne? Camdaki Kız dizisi "Selen" karakteri kim oynuyor? Camdaki Kız Selen hangi dizilerde oynadı? Camdaki Kız Selen evli mi araştırmaları yapılıyor. İşte detaylar...

CAMDAKİ KIZ SELEN KİM?

Camdaki Kız Selen gerçek adı Selma Ergeç'tir.

CAMDAKİ KIZ SELEN KARAKTERİ KİMDİR?

Selen, Rafet Koroğlu'nun kızıdır. Zeki, çalışkan, cevval bir kadındır. Rafet'in iş yerindeki sağ koludur, eli ayağıdır. Tatlı dillidir. Hayatı Koroğlu ailesinin açıklarını kapatmak ve diğer insanlarla ve şirketlerle olan ilişkilerini düzenlemekle geçmektedir. Selen'in insan ilişkileri çok iyidir, evde sorun yaşadığı kimse yoktur. Neşeli, güler yüzlü bir kadındır, her türlü koşulda neşelenecek, iyi tarafından bakacak bir şeyler bulur.

SELMA ERGEÇ KİMDİR?

Selma Ergeç, 1 Kasım 1978, Hamm, Almanya doğumlu Türk-Alman sinema, dizi oyuncusu ve mankendir. Tıp Fakültesi öğrenimini yarıda bırakıp oyunculuğa başlamıştır.

Selma Ergeç, 1978 yılında Türk bir baba ve Alman bir annenin ilk çocuğu olarak Almanya'nın Hamm şehrinde dünyaya geldi. Babası Adanalı Türk bir doktor, annesi ise Alman bir hemşireydi. Yurt dışında tıp fakültesinde okurken öğretiminin üçüncü yılında Türkiye'ye staja geldi. Öğretimine altı ay ara vermek isterken eroin bağımlısı bir genç kız castı için oyuncu arandığını gördü ve tıp fakültesinden ayrıldı. Best Model of Turkey (Türkiye'nin En İyi Mankeni) adlı yarışmada da derecesi olan tescilli bir profesyonel modeldir.

Emre Altuğ'un Sıcak albümünde yer alan Gidecek Yerim Mi Var şarkısının video klibinde oynadı. Selma Ergeç, oyunculuğa Böyle mi Olacaktı ile başladı, ardından Yarım Elma, Şöhret, Körfez Ateşi, Hırçın Kız gibi dizilerde rol aldı. Asi adlı dizide "Defne" karakterini canlandırdı ve bu dizi ile birlikte tanınmaya başladı. Sis ve Gece filminde Uğur Polat'la, Ses filminde ise Mehmet Günsür ile başrolü paylaştı. Halide Edib Adıvar'ın bir romanından uyarlanan Kalp Ağrısı adlı dizide "Azize" karakterini, Muhteşem Yüzyıl adlı dizide de üç sezon boyunca "Hatice Sultan"ı canlandırdı. 2012 yılında Magnum (marka) reklam filminde Orlando Bloom ile oynamıştır. 2015 yılından başlayarak günümüze kadar QNB Finansbank'ın reklam tanıtımlarında reklam yüzü olarak bulunmaktadır.

Ergeç, çok iyi düzeyde İngilizce, Fransızca, Almanca, Türkçe ve sınırlı düzeyde İtalyanca bilmektedir.[4]

Oyuncu 26 Eylül 2015'te Can Öz ile evlenmiştir. Çiftin düğünü Selma Ergeç'in Almanya'da iken yaşadığı kasabada gerçekleşti. Çiftin Yasmin ismini verdikleri kızı 8 Nisan 2016'da dünyaya geldi.

SELMA ERGEÇ'İN ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER

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