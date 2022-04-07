Camdaki Kız Pervin kimdir? Laçin Ceylan kim, kaç yaşında, nereli? Camdaki Kız Pervin gerçek adı nedir?

Camdaki Kız Pervin kimdir sorusunun yanıtı merak edlien konular arasında yer alıyor. Kanal D'nin sevilen dizisi ve Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan Camdaki Kız dizisinde Gülseren'in gençlik aşkı olan Pervin öne çıktı. Laçin Ceylan tarafından canlandırılan Pervin karakteri, dizinin seyrini değiştirecek. Laçin Ceylan kim, kaç yaşında, nereli? Camdaki Kız Pervin gerçek adı nedir?

CAMDAKİ KIZ PERVİN KİMDİR?

Camdaki Kız dizisinde Pervin karakterini Laçin Ceylan canlandırmaktadır.

LAÇİN CEYLAN KİMDİR?

Laçin Ceylan, (d. 25 Kasım 1965), Türk oyuncudur.

25 Kasım 1965'te doğdu. İzmir Özel Türk Koleji'nden sonra, 1989 yılında Hacettepe Üniversitesi'nden mezun oldu. Karanlıkta Koşanlar, Gece Yürüyüşü ve Hatırla Sevgili dizilerindeki rolleriyle tanınır.

Nihat İleri ile birlikte Bi Tiyatro'yu kurdu. Burada, Etna: Bedendeki Kuyu adlı oyunda oynamaktadır. Bu oyundaki performansı ile Sadri Alışık Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülü almıştır.

Yönettiği tiyatro oyunları

Yeni Kiracı : Ionesco - Bi Tiyatro - 2012

Cam (oyun) - Levent Kazak - Aysa Prodüksiyon Tiyatrosu - 2010

Gizler Çarşısı - Turgay Nar - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2009

Delil Yetersizliği : G.G Del Tore - İzmir Devlet Tiyatrosu - 2008

Hortlaklar : Plautus - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 2003

Klakson Borazan Bırtlar : Dario Fo - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 2001

Macbett : Ionesco : Ankara Devlet Konservatuvarı

Kel Şarkıcı : Ionesco - Ankara Devlet Konservatuvarı - 1994

Gişe (oyun) : Jean Tardeau - Ankara Devlet Konservatuvarı - 1993

Rol aldığı oyunlar

Küçük Prens : Antoine de Saint-Exupéry - Bi Tiyatro - 2012

Etna Bedendeki Kuyu : Christine Sohn - Bi Tiyatro - 2006

3. Selim : Semih Sergen - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2000

Arka Bahçe : Bilgesu Erenus - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1999

Balerin (oyun) : Arne Skoven - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1998

Türkmen Düğünü : Ali Yörük - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1996

İyi (Good) : Cecil Philip Taylor - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1994

Balon : Murat Karahüseyinoğlu - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1994

Hizmetçiler : Jean Genet - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1994

Ferhat İle Şirin : Nâzım Hikmet - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1992

Hayvan Çiftliği : George Orwell\Peter Hall - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1991

Ah Şu Gençler : Turgut Özakman - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 1990

Yunus Emre (oyun) : Recep Biginer - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 1989

Pollyanna : Elanor H Porter - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 1989

Kuşlar İzmir Üstüne Uçar : Mehmet Büyükağaoğlu - İzmir Devlet Tiyatrosu - 1984

Oynadığı filmler ve TV dizileri

Aşk Ağlatır (2019) - Sumru

İnsanlık Suçu (2018) - Hülya Gökdemir

Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü (2017)

Delibal (2015)

Çilek Kokusu (2015-2016)

Benim Hala Umudum Var (2013) - Asude

Galip Derviş (2013) - Latife Merdan (Konuk Oyuncu)

Gözetleme Kulesi (2012)

Saklı Hayatlar : Ahmet Haluk Ünal - 2011 - Zeynep

Gönülçelen : Aydın Bulut - 2010

Hatırla Sevgili : Ümmü Burhan 2006 - Sevim Gürsoy

Gümüş : Tarık Alpagut - 2005 - Gülsün

Gece Yürüyüşü : Mesude Erarslan - 2004 - Tülin

Karanlıkta Koşanlar : Uğur Yücel, 2001 - Yasemin

Kaçıklık Diploması : Tunç Başaran - 1998

Kurşun Adres Sormaz : Bilge Olgaç - 1992

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