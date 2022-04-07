Camdaki Kız Pervin kimdir? Laçin Ceylan kim, kaç yaşında, nereli? Camdaki Kız Pervin gerçek adı nedir? - Haberler

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Camdaki Kız Pervin kimdir? Laçin Ceylan kim, kaç yaşında, nereli? Camdaki Kız Pervin gerçek adı nedir?

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Camdaki Kız Pervin kimdir? Laçin Ceylan kim, kaç yaşında, nereli? Camdaki Kız Pervin gerçek adı nedir?

Başladığı ilk günden itibaren büyük beğeni toplayan Camdaki Kız'ın oyuncu kadrosu ve karakterlerinin isimleri merak ediliyor. Camdaki Kız Pervin kimdir?sorusunun yanıtı bu kapsamda merak ediliyor. Camdaki Kız Pervin kimdir? Detaylar haberimizde.

Camdaki Kız Pervin kimdir sorusunun yanıtı merak edlien konular arasında yer alıyor. Kanal D'nin sevilen dizisi ve Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan Camdaki Kız dizisinde Gülseren'in gençlik aşkı olan Pervin öne çıktı. Laçin Ceylan tarafından canlandırılan Pervin karakteri, dizinin seyrini değiştirecek. Laçin Ceylan kim, kaç yaşında, nereli? Camdaki Kız Pervin gerçek adı nedir?

Camdaki Kız dizisinde Pervin karakterini Laçin Ceylan canlandırmaktadır.

Laçin Ceylan, (d. 25 Kasım 1965), Türk oyuncudur.

25 Kasım 1965'te doğdu. İzmir Özel Türk Koleji'nden sonra, 1989 yılında Hacettepe Üniversitesi'nden mezun oldu. Karanlıkta Koşanlar, Gece Yürüyüşü ve Hatırla Sevgili dizilerindeki rolleriyle tanınır.

Nihat İleri ile birlikte Bi Tiyatro'yu kurdu. Burada, Etna: Bedendeki Kuyu adlı oyunda oynamaktadır. Bu oyundaki performansı ile Sadri Alışık Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülü almıştır.

Yeni Kiracı : Ionesco - Bi Tiyatro - 2012

Cam (oyun) - Levent Kazak - Aysa Prodüksiyon Tiyatrosu - 2010

Gizler Çarşısı - Turgay Nar - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2009

Delil Yetersizliği : G.G Del Tore - İzmir Devlet Tiyatrosu - 2008

Hortlaklar : Plautus - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 2003

Klakson Borazan Bırtlar : Dario Fo - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 2001

Macbett : Ionesco : Ankara Devlet Konservatuvarı

Kel Şarkıcı : Ionesco - Ankara Devlet Konservatuvarı - 1994

Gişe (oyun) : Jean Tardeau - Ankara Devlet Konservatuvarı - 1993

Küçük Prens : Antoine de Saint-Exupéry - Bi Tiyatro - 2012

Etna Bedendeki Kuyu : Christine Sohn - Bi Tiyatro - 2006

3. Selim : Semih Sergen - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2000

Arka Bahçe : Bilgesu Erenus - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1999

Balerin (oyun) : Arne Skoven - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1998

Türkmen Düğünü : Ali Yörük - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1996

İyi (Good) : Cecil Philip Taylor - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1994

Balon : Murat Karahüseyinoğlu - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1994

Hizmetçiler : Jean Genet - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1994

Ferhat İle Şirin : Nâzım Hikmet - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1992

Hayvan Çiftliği : George Orwell\Peter Hall - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1991

Ah Şu Gençler : Turgut Özakman - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 1990

Yunus Emre (oyun) : Recep Biginer - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 1989

Pollyanna : Elanor H Porter - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 1989

Kuşlar İzmir Üstüne Uçar : Mehmet Büyükağaoğlu - İzmir Devlet Tiyatrosu - 1984

  • Aşk Ağlatır (2019) - Sumru
  • İnsanlık Suçu (2018) - Hülya Gökdemir
  • Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü (2017)
  • Delibal (2015)
  • Çilek Kokusu (2015-2016)
  • Benim Hala Umudum Var (2013) - Asude
  • Galip Derviş (2013) - Latife Merdan (Konuk Oyuncu)
  • Gözetleme Kulesi (2012)
  • Saklı Hayatlar : Ahmet Haluk Ünal - 2011 - Zeynep
  • Gönülçelen : Aydın Bulut - 2010
  • Hatırla Sevgili : Ümmü Burhan 2006 - Sevim Gürsoy
  • Gümüş : Tarık Alpagut - 2005 - Gülsün
  • Gece Yürüyüşü : Mesude Erarslan - 2004 - Tülin
  • Karanlıkta Koşanlar : Uğur Yücel, 2001 - Yasemin
  • Kaçıklık Diploması : Tunç Başaran - 1998
  • Kurşun Adres Sormaz : Bilge Olgaç - 1992

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