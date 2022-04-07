Camdaki Kız oyuncuları kim? Kanal D Camdaki Kız Cana, Sedat, Rıfat, Gülcihan, şoför Hayri kim? Camdaki Kız dizisi oyuncuları ve gerçek isimleri
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Yayın hayatına başladığı ilk günden itibaren büyük beğeni toplayan Camdaki Kız dizisi oyuncuları merak ediliyor. Bu kapsamda Camdaki Kız oyuncu kadrosu ve karakterleri kimdir? Camdaki Kız konusu nedir? Camdaki Kız oyuncuları kimler? Camdaki Kız dizisinde hangi oyuncular rol alıyor? sorularının yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. Camdaki Kız Sedat, Cana, Rıfat, Gülcihan, şoför Hayri kim, gerçek isimleri nedir?
Camdaki Kız oyuncuları kim sorusunun yanıtı merak ediliyor. Camdaki Kız oyuncu kadrosu ve karakterleri merak ediliyor. Camdaki Kız dizisinin konusu nedir? Camdaki Kız dizisinde kimler var? Camdaki Kız hangi kitaptan uyarlanmadır? Camdaki Kız Sedat, Cana, Rıfat, Gülcihan, şoför Hayri kim?
Nalan karakterini Burcu Biricik'in canlandırdığı Camdaki Kız'ın oyuncu kadrosunda; Devrim Yakut, Feri Baycu Güler, Feyyaz Şerifoğlu, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Merve Polat, Nihal Menzil, Nur Sürer, Selma Ergeç,Şerif Erol, Tamer Levent ve Tuğrul Tülek yer alıyor.
- Burcu Biricik - Nalan Yılmaz
- Feyyaz Şerifoğlu - Sedat Koroğlu
- Hande Ataizi - Cana Yılmaz
- Tamer Levent - Rıfat Koroğlu
- Nur Sürer - Feride İpekoğlu
- Devrim Yakut - Gülcihan Koroğlu
- Selma Ergeç - Selen Koroğlu
- Şerif Erol - Adil İpekoğlu
- Tuğrul Tülek
- Nihal Menzil - Hafize
- Feri Baycu Güler
- Hamza Yazıcı - Tako
- Merve Polat
Camdaki Kız dizisi her hafta Perşembe günü saat 20:00 'da Kanal D'de yayınlanacak.
Nalan, sıcakkanlılığı ile herkesin ilk görüşte sevgisini kazanan, dünyalar güzeli bir genç kadındır. Ailesinin tek çocuğu olduğu için el bebek gül bebek büyütülmüş, hayatını varlık içinde yaşamış ve en iyi okullardan dereceyle mezun olmuştur. Nalan, Türkiye'nin en büyük oteller zinciri Koroğlu'nun şirketinde mimar olarak çalışırken birden kendisini Sedat Koroğluyla evlilik arifesinde bulur. Nalan ve Sedat, geçmişlerinde sakladıkları karanlık sırlardan uzaklaştıklarını düşünerek, umutla bu masalda el ele yürümeye başlasalar da; kısa bir zaman sonra hayatları, gerçek bir karanlığa gömülecektir.