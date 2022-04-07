Camdaki Kız oyuncuları kim? Kanal D Camdaki Kız Cana, Sedat, Rıfat, Gülcihan, şoför Hayri kim? Camdaki Kız dizisi oyuncuları ve gerçek isimleri

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CAMDAKİ KIZ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Camdaki Kız dizisi her hafta Perşembe günü saat 20:00 'da Kanal D'de yayınlanacak.

CAMDAKİ KIZ KONUSU

Nalan, sıcakkanlılığı ile herkesin ilk görüşte sevgisini kazanan, dünyalar güzeli bir genç kadındır. Ailesinin tek çocuğu olduğu için el bebek gül bebek büyütülmüş, hayatını varlık içinde yaşamış ve en iyi okullardan dereceyle mezun olmuştur. Nalan, Türkiye'nin en büyük oteller zinciri Koroğlu'nun şirketinde mimar olarak çalışırken birden kendisini Sedat Koroğluyla evlilik arifesinde bulur. Nalan ve Sedat, geçmişlerinde sakladıkları karanlık sırlardan uzaklaştıklarını düşünerek, umutla bu masalda el ele yürümeye başlasalar da; kısa bir zaman sonra hayatları, gerçek bir karanlığa gömülecektir.