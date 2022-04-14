Camdaki Kız neden yok? Camdaki Kız bugün yok mu? 14 Nisan Kanal D yayın akışı
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Kanal D'nin sevilen dizisi Camdaki Kız bugün tam saatinde başlamadı. Bunun ardından izleyiciler, Camdaki Kız yok mu, neden yok? 14 Nisan Perşembe Camdaki Kız yeni bölüm olmayacak mı? Bugün Camdaki Kız saat kaçta başlıyor? Camdaki Kız niye yok? sorularının yanıtı merak edildi.
Camdaki Kız neden yok sorusunun yanıtı merak ediliyor. Camdaki Kız, ilk bölümü 8 Nisan 2021 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Nadim Güç'ün yaptığı, senaryosunu Seda Altaylı Turgutlu ve Yeşim Aslan'ın yazdığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir.
CAMDAKİ KIZ NEDEN YOK?
Camdaki Kız her hafta Perşembe günü saat 20:00 'da Kanal D'de ekranlara geliyor. Bugün yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Ancak program nedeniyle biraz geç başlıyor.