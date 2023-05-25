Camdaki Kız bu akşam özet bölümüyle ekranlara geldi. Camdaki Kız yeni bölüm neden yayınlanmadı merak konusu oldu. Peki, Camdaki Kız neden yayınlanmadı? Camdaki Kız hangi gün, saat kaçta? Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...

Başrollerinde Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu ve Cihangir Ceylan'ın yer aldığı Camdaki Kız, yeni bölümleriyle seyirciyi ekrana kilitliyor. Camdaki Kız dizisinin bu akşam neden yayınlanmadığı merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman yayınlanacak araştırılıyor. Peki, Camdaki Kız neden yayınlanmadı? Camdaki Kız hangi gün, saat kaçta? Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜM NE OLDU?

Laz Kızı'nın Hayri'nin dükkana da hayatına da girişi hızlı olur. Hayri de Laz Kızı'ndan ilk görüşte etkilenir. Nalan ise Hayri'ye gece boyu ulaşamayınca onun için çok endişelenir ama Hayri onu bir bahaneyle yatıştırmayı başarır. Türkan; Hayri'den şüphelenir ama kimseye bir şey diyemez. Sedat ise tenis oynarken Berrin'le karşılaşır. Billur, Nalan'ın iyi olduğundan emin olmak ister ve onunla buluşur. Laz Kızı, Hayri'yi tekrar görmek isteyince Hayri, Nalan'a ve Türkan'a yalan söyler. Ancak Nalan ve Türkan'ın kebapçıya gelmesi işleri karıştıracaktır. Laz Kızı'nın ise Hayri'yi bırakmaya hiç niyeti yoktur.

CAMDAKİ KIZ NEDEN YAYINLANMADI?

Camdaki Kız yeni bölümü araştırılan konular arasında yer alıyor. Kanal D'de bu akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan özel programı yayınlanması sebebiyle Camdaki Kız 80.bölümü ekranlara gelmeyecektir.