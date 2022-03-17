Camdaki Kız, ilk bölümü 8 Nisan 2021 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Nadim Güç'ün yaptığı, senaryosunu Seda Altaylı Turgutlu ve Yeşim Aslan'ın yazdığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Dizi, Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı romanından uyarlanmıştır. Camdaki Kız ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Camdaki Kız hangi günler yayınlanıyor? Perşembe mi? Camdaki Kız bu hafta var mı, geç mi başlayacak?

CAMDAKİ KIZ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Camdaki Kız her hafta Perşembe günü saat 20:00 'da Kanal D'de yayınlanıyor.

Fakat dizi bugün (17 Mart 2022) biraz geç başlayacak. Kanal D'de bugün Berat Kandili özel programı olacak. Özel programdan dolayı Camdaki Kız saat 20:45'de başlayacaktır.

CAMDAKİ KIZ BUGÜN VAR MI? (17 MART PERŞEMBE 2022)

Dizi bugün biraz geç başlayacak. Berat Kandili özel programından dolayı dizi saat 20:45'de ekranlara gelecek.

CAMDAKİ KIZ FİNAL Mİ YAPTI, BİTTİ Mİ?

Hayır dizi bitmedi veya final yapmadı. Dizi bugün biraz geç başlayacak. Dizinin yeni bölümleri devam ediyor.

17 MART PERŞEMBE KANAL D YAYIN AKIŞI

18:45 - Kanal D Ana Haber

19:15 - Berat Kandili

20:45 - Camdaki Kız

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Camdaki Kız son bölümde Nalan'ın acısı Hayri'yle yakınlaşmasına sebep oluyor.

Bebeğini kaybetme korkusuyla hastaneye götürülen Nalan, kötü haberi doktorundan alır. Yaşanılan kayıp, hem Koroğlu Ailesi'ni hem de İpekoğlu Ailesi'ni derinden yaralar. Nalan, gözyaşları içinde bebeğinin acısını yaşarken Feride'nin tepkisi için de ayrıca korkar. Rafet, Selen ve Levent'in hastanede yaptığı konuşmada Sedat'a saldıranların Alp'in adamları olduğunu duyar. Alp'ten hesap sormaya giden Rafet, Sedat'ın Cana'yla ilişkisinin devam ettiğini belgeleyen görüntüleri izler. Alp, bebeğin düşmesinin sorumlusu Sedat olduğunu söyleyince Rafet bir kez daha yıkılır.

Nalan, bebeğini kaybetmenin acısıyla etrafındaki kimseden aradığı desteği bulamayınca kendisini daha da yalnız hissediyor. Nalan, kendisini anlayabilen tek kişinin Hayri olduğunu hissediyor. Tüm yaşadığı kötü olayların ardından Nalan'ın kendini iyi hissetmesi oldukça zor olur. Hayri'den hoşlanmayan Feride, onu sürekli Nalan'ın etrafında görünce daha da öfkelenir. Nalan'ın Hayri'yle samimiyet içinde olması Feride'yi son derece rahatsız eder. Ancak Nalan, annesinin uyarılarını dikkate almaz. Nalan ve Hayri'nin yakınlaşması Feride için son derece tehlikelidir. Peki Feride, bu yakınlaşmaya nasıl engel olacak?

CAMDAKİ KIZ OYUNCULARI KİMLER?

Ana karakterler

Nalan İpekoğlu Koroğlu (Burcu Biricik): Feride ile Adil'in gerçekte torunu olmasına rağmen onları annesi ile babası olarak bilmektedir. Sedat ile evlidir.

Sedat Koroğlu (Feyyaz Şerifoğlu): Rafet ile Gülcihan'ın en küçük çocuğu ve oğludur, Selen ile Muzo'nun kardeşi, Nalan'ın eşidir.

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