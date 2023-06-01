Camdaki Kız dizisinin final bölümü ne zaman yayınlanacak merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Camdaki Kız final bölümü araştırılıyor. Peki, Camdaki Kız ne zaman final yapacak? Camdaki Kız sonu nasıl olacak? Camdaki Kız final bölümü ne zaman? İşte detaylar...

Başrollerinde Burcu Biricik, Cihangir Ceyhan ve Feyyaz Şerifoğlu'nun yer aldığı Camdaki Kız'ın final bölümü için geri sayım başladı. Kanal D'nin sevilen dizisi Camdaki Kız ne zaman final yapacak merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Camdaki Kız final bölümü ne zaman araştırılıyor. Peki, Camdaki Kız ne zaman final yapacak? Camdaki Kız sonu nasıl olacak? Camdaki Kız final bölümü ne zaman? Detaylar haberimizde...

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜM NE OLDU?

Hayri yeni tanıştığı kadın ile Nalan'ı aldatıyor. Hayri'nin hareketlerinden şüphelenen Türkan, Nalan'ı Hayri konusunda uyarıyor. Nalan ise Hayri'ye ne kadar kondurmak istemese de onu takip ediyor ve bazı gerçeklerle yüzleşiyor.

Nalan, sıcakkanlılığı ile herkesin ilk görüşte sevgisini kazanan, dünyalar güzeli bir genç kadındır. Ailesinin tek çocuğu olduğu için el bebek gül bebek büyütülmüş, hayatını varlık içinde yaşamış ve en iyi okullardan dereceyle mezun olan Nalan, Türkiye'nin en büyük oteller zinciri olan Koroğlu'nun şirketinde mimar olarak çalışırken birden kendisini Sedat Koroğlu'yla evlilik arifesinde bulur. Nalan ve Sedat, geçmişlerinde sakladıkları karanlık sırlardan uzaklaştıklarını düşünerek, umutla bu masalda el ele yürümeye başlasalar da; kısa bir zaman sonra hayatları, gerçek bir karanlığa gömülecektir.

CAMDAKİ KIZ NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

Kanal D'nin sevilen dizisi Camdaki Kız, her Perşembe seyircisiyle buluşuyor. Camdaki Kız dizisi 82.bölümüyle ekranlara veda edecek.