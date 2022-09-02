Kanal D'nin sevilen dizisi Camdaki Kız'ın yeni sezonunun ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Peki, Camdaki Kız ne zaman başlıyor? Camdaki Kız yeni sezon ne zaman? Camdaki Kız yeni sezon fragmanı izle!

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı isimli romanından uyarlanan Camdaki Kız'ın yeni sezonu merakla bekleniyor. Kanal D ekranlarında seyirciyle buluşan Camdaki Kız'ın yeni sezonunun ne zaman başlayacağı araştırılıyor. Başrollerinde Burcu Biricik, Cihangir Ceyhan ve Feyyaz Şerifoğlu'nun yer aldığı izlenme rekorları kıran Camdaki Kız dizisinin yeni sezonundan ilk tanıtım yayınlandı. Peki, Camdaki Kız ne zaman başlıyor? Camdaki Kız yeni sezon ne zaman? Camdaki Kız yeni sezon fragmanı izle!

CAMDAKİ KIZ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

8 Nisan 2021 tarihinde Kanal D ekranında ilk defa gösterime giren Camdaki Kız, kısa sürede ciddi oranda seyirciye sahip oldu. Her yaştan izleyici kitlesine sahip olan dizinin yeni, sezon çekimleri ise başladı. Yeni sezonda da fırtına gibi esmeye hazırlanan dizinin tanıtımında "YAKINDA" yazısı yer almaktadır.

CAMDAKİ KIZ YENİ SEZON FRAGMANI İZLE!

Camdaki Kız yeni sezon tanıtımında Nalan ile Hayri'nin öpüştüğünü birilerinin gördüğü hatta bu anları fotoğrafladığı ortaya çıktı. Nalan'a yapılan tehditler sonrasında neler olacağı merak edilirken, tam fragman için ise heyecanlı bekleyiş başladı.