Camdaki Kız ne zaman başlıyor? Camdaki Kız yeni sezon tarihi

8 Nisan 2021 tarihinde Kanal D ekranında ilk defa gösterime giren Camdaki Kız, kısa sürede ciddi oranda seyirciye sahip oldu. Her yaştan izleyici kitlesine sahip olan dizinin senaryosunu Seda Altaylı ve Yeşim Aslan yazmışken yönetmenliğini ise Nadim Güç yapmaktadır. 47. Bölümü ile sezon finali yapan Camdaki Kız ne zaman başlayacak? Sorusu seyircilerin merakla sorduğu sorulardan biridir. Camdaki Kız yeni sezon tarihi...

Gülseren Buğdaycıoğlu'nun "Aynı" adlı kitabından esinlenilip uyarlanılan dizinin baş rolünde Burcu Biricik iken dizi dram türünde haftalık bir dizidir. Güçlü kadrosu ile seyirciyi ekranlara kitleyen Camdaki Kız'ın yeni sezon tarihi izleyiciler tarafından oldukça merak edilen bir konudur. Başrolünde Cihangir Ceyhan ve Burcu Biricik olan dizinin son sahnesinde olanlar izleyiciyi daha da heyecanlandırarak merak içerisinde bıraktı. Camdaki Kız son bölümünde neler oldu?

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

16 Haziran Perşembe akşamı sezon finalini yapan Camdaki Kız'da son bölümde olanlar izleyici heyecanlandırdı. Cana'nın hamile olduğunu fark eden Nalan, Cana'yı konağa getirdi ve herkes içerisinde bu konuyu konuşmak istedi fakat çeşitli yalanlar ile inkar edildi. Ardından Pervin, Gülcihan ile Cavit'in arasındakileri Rafet'e anlattı ve Rafet her ikisine de Muzo'nun düğününde hesap sordu. Pera ise mecbur kaldığı için bir not ile Muzo'ya düğünde veda etti. Düğünün davetsiz misafiri Cana'nın Sedat'tan hamile olduğunu söylemeye gelen Alp ise ortamı gerdi. Düğünde alkolü fazla kaçıran Nalan, herkesle alay edercesine konuştu ve ardından arka bahçede otururken yanına Hayri gelir. Aralarında yaşanan samimi anlar seyirciyi şaşırttı ve mutlu etti. Fakat bu anları uzaktan gören birisi vardı. O kişinin kim olduğunu yeni sezonda görebileceğiz o yüzden izleyici fazlasıyla meraklı. Peki, Camdaki Kız ne zaman başlıyor?

CAMDAKİ KIZ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Camdaki Kız'ın yeni sezon çekimlerinin Ağustos ayında başlayacağını söyleyen dizi yapımcıları izleyicileri mutlu etti. Eylül ayının ikinci haftası yayımlanması tahmin edilen dizinin ilerleyen bölümlerinde neler yaşanacağı merak konusudur.

Camdaki Kız Oyuncuları

Burcu Biricik (Nalan)

Feyyaz Şerifoğlu (Sedat)

Hande Ataizi (Cana)

Tamer Levent (Rıfat Koroğlu)

Devrim Yakut (Gülcihan Koroğlu)

Selma Ergeç (Selen Koroğlu)

Şerif Erol (Adil İpekoğlu)

Hamza Yazıcı (Tako)