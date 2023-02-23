Ekranların sevilen dizisi Camdaki Kız hakkında son günlerde çeşitli armalar yapıldı. Dizi hakkında Camdaki Kız ne zaman başlayacak? Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman başlıyor gibi konular araştırıldı. Peki, Camdaki Kız ne zaman başlayacak?

Kanal D'nin sevilen dizisi Camdaki Kız yayınlandığı ilk günden bu yana gündem olmaya eevam ediyor Ancak deprem nedeniyle dizilere bir süre ara verilmişti. Peki, Camdaki Kız ne zaman başlayacak? Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman başlıyor?

CAMDAKİ KIZ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?