Camdaki Kız Nalan kimdir? Camdaki Kız Nalan gerçek adı ne? Camdaki Kız dizisi 'Nalan' karakteri kim oynuyor?

Camdaki Kız Nalan kim? Kanal D'de yayınlanan ve izleyenleri ekran başına kilitleyen Camdaki Kız dizisi oyuncularından Nalan karakteri merak ediliyor. Camdaki Kız Nalan kim araştırmasının yanı sıra Nalan kaç yaşında, Camdaki Kız Nalan gerçek adı ne? Camdaki Kız dizisi "Nalan" karakteri kim oynuyor? Camdaki Kız Nalan hangi dizilerde oynadı? Camdaki Kız Nalan evli mi araştırmaları yapılıyor. İşte detaylar...

CAMDAKİ KIZ NALAN KİM?

Camdaki Kız Nalan gerçek adı Burcu Biricik'tir.

CAMDAKİ KIZ NALAN KARAKTERİ KİMDİR?

Emekli vali olan babası Adil ve emekli edebiyat öğretmeni olan Feride'nin tek çocuğudur. Sıcakkanlılığı ile herkesin ilk görüşte sevgisini kazanan, dünyalar güzeli bir genç kadındır. Varlık içinde yaşamış ve en iyi okullardan dereceyle mezun olmuştur. Şimdi de Türkiye'nin en büyük oteller zinciri olan Koroğlu'nun şirketinde mimar olarak çalışmaktadır. Sıcakkanlı, sevgi dolu, vicdanlı, çalışkan ve yumuşak huyludur. Başta annesi ve babası olmak üzere herkese karşı saygılıdır. Kurallara uyar ve asla aşırıya kaçmaz. Hayatını annesinin yönettiği biçimde yaşamaya alışkındır.

BURCU BİRİCİK KİMDİR?

Burcu Biricik Yetkin 4 Mayıs 1988, Elmalı doğumlu Türk oyuncudur.

4 Mayıs 1988 tarihinde Antalya'da doğdu. Yörük kökenlidir. 2006 yılında Antalya'da düzenlenen Miss Mediterranean güzellik yarışmasında Akdeniz Kraliçesi seçildi. Lise yıllarında katıldığı tiyatro festivalinde ödül aldıktan sonra profesyonel anlamda oyuncu olmaya karar veren Biricik, Ege Üniversitesi Arkeoloji Bölümünde lisans eğitimini tamamlarken, aynı zamanda da Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda oyunculuk eğitimi aldı. Biricik, oyunculuk kariyerine Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda stajyer kadroda yer alarak başladı. Burada İkinin Biri, Yaşlı Hanımın Ziyareti, Gözlerimi Kaparım, Vazifemi Yaparım ve Yedi Kocalı Hürmüz gibi çeşitli oyunlarda rol aldı.

2007 yılında Show TV'de yayınlanan Maçolar dizisindeki yan rolüyle televizyonda ilk kez yer aldı. Daha sonra Toprağın Günlüğü adlı kısa filmi çeken Biricik, Kanal D'de 2011 yılında yayınlanan Artiz Mektebi adlı oyunculuk yarışmasına katıldı ve burada birinciliği Alican Aytekin ile paylaştı. Daha sonra 2011'de Muhteşem Yüzyıl ve 2012'de Ustura Kemal dizilerinde küçük roller aldı. Yine 2012'de Show TV'de yayınlanan Düşman Kardeşler dizisindeki Derya adlı Trakyalı bir kızı canlandırdı. Oyuncu, 2013'de TRT 1'de yayınlanan Beni Böyle Sev dizisinde Seda karakterini canlandırmış ve aynı zamanda çeşitli reklam filmlerinde oynamıştır. Biricik 2014 yılının Kasım ayında Kanal D'de başlayan Şeref Meselesi dizisinde Kübra karakterini canlandırdı. 2015-2017 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan Hayat Şarkısı dizisinde Hülya Cevher karakterini canlandırdı. 2016 yılında Emre Yetkin'le evlendi. 2019 yılında yayınlanan Çiçero isimli sinema filminde Erdal Beşikçioğlu ile başrolü paylaştı. Aynı yıl Kuzgun dizisinde rol almaya başladı. 2020 yılında Kırmızı Oda dizisinde Boncuk karakteriyle konuk oyuncu olarak yer aldı. 2021'de Netflix'te yayınlanacak Fatma dizisinin çekimlerini tamamladı. Şimdilerde Kanal D'de yayınlanan Camdaki Kız dizisinde Nalan İpekoğlu karakterini canlandırmaktadır.

BURCU BİRİCİK'İN ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER

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