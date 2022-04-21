Camdaki Kız Nalan kimdir? Camdaki Kız Nalan gerçek adı ne? Camdaki Kız dizisi "Nalan" karakteri kim oynuyor? - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Camdaki Kız Nalan kimdir? Camdaki Kız Nalan gerçek adı ne? Camdaki Kız dizisi "Nalan" karakteri kim oynuyor?

Haberler.com - Gündem
 - Güncelleme:
Camdaki Kız Nalan kimdir? Camdaki Kız Nalan gerçek adı ne? Camdaki Kız dizisi 'Nalan' karakteri kim oynuyor?

Kanal D'de yayınlanan ve izleyenleri ekran başına kilitleyen Camdaki Kız dizisi oyuncularından Nalan karakteri merak ediliyor. Camdaki Kız Nalan kim araştırmasının yanı sıra Nalan kaç yaşında, Camdaki Kız Nalan gerçek adı ne? Camdaki Kız dizisi "Nalan" karakteri kim oynuyor? Camdaki Kız Nalan hangi dizilerde oynadı? Camdaki Kız Nalan evli mi araştırmaları yapılıyor.

Camdaki Kız Nalan kim? Kanal D'de yayınlanan ve izleyenleri ekran başına kilitleyen Camdaki Kız dizisi oyuncularından Nalan karakteri merak ediliyor. Camdaki Kız Nalan kim araştırmasının yanı sıra Nalan kaç yaşında, Camdaki Kız Nalan gerçek adı ne? Camdaki Kız dizisi "Nalan" karakteri kim oynuyor? Camdaki Kız Nalan hangi dizilerde oynadı? Camdaki Kız Nalan evli mi araştırmaları yapılıyor. İşte detaylar...

Camdaki Kız Nalan gerçek adı Burcu Biricik'tir.

Emekli vali olan babası Adil ve emekli edebiyat öğretmeni olan Feride'nin tek çocuğudur. Sıcakkanlılığı ile herkesin ilk görüşte sevgisini kazanan, dünyalar güzeli bir genç kadındır. Varlık içinde yaşamış ve en iyi okullardan dereceyle mezun olmuştur. Şimdi de Türkiye'nin en büyük oteller zinciri olan Koroğlu'nun şirketinde mimar olarak çalışmaktadır. Sıcakkanlı, sevgi dolu, vicdanlı, çalışkan ve yumuşak huyludur. Başta annesi ve babası olmak üzere herkese karşı saygılıdır. Kurallara uyar ve asla aşırıya kaçmaz. Hayatını annesinin yönettiği biçimde yaşamaya alışkındır.

Burcu Biricik Yetkin 4 Mayıs 1988, Elmalı doğumlu Türk oyuncudur.

4 Mayıs 1988 tarihinde Antalya'da doğdu. Yörük kökenlidir. 2006 yılında Antalya'da düzenlenen Miss Mediterranean güzellik yarışmasında Akdeniz Kraliçesi seçildi. Lise yıllarında katıldığı tiyatro festivalinde ödül aldıktan sonra profesyonel anlamda oyuncu olmaya karar veren Biricik, Ege Üniversitesi Arkeoloji Bölümünde lisans eğitimini tamamlarken, aynı zamanda da Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda oyunculuk eğitimi aldı. Biricik, oyunculuk kariyerine Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda stajyer kadroda yer alarak başladı. Burada İkinin Biri, Yaşlı Hanımın Ziyareti, Gözlerimi Kaparım, Vazifemi Yaparım ve Yedi Kocalı Hürmüz gibi çeşitli oyunlarda rol aldı.

2007 yılında Show TV'de yayınlanan Maçolar dizisindeki yan rolüyle televizyonda ilk kez yer aldı. Daha sonra Toprağın Günlüğü adlı kısa filmi çeken Biricik, Kanal D'de 2011 yılında yayınlanan Artiz Mektebi adlı oyunculuk yarışmasına katıldı ve burada birinciliği Alican Aytekin ile paylaştı. Daha sonra 2011'de Muhteşem Yüzyıl ve 2012'de Ustura Kemal dizilerinde küçük roller aldı. Yine 2012'de Show TV'de yayınlanan Düşman Kardeşler dizisindeki Derya adlı Trakyalı bir kızı canlandırdı. Oyuncu, 2013'de TRT 1'de yayınlanan Beni Böyle Sev dizisinde Seda karakterini canlandırmış ve aynı zamanda çeşitli reklam filmlerinde oynamıştır. Biricik 2014 yılının Kasım ayında Kanal D'de başlayan Şeref Meselesi dizisinde Kübra karakterini canlandırdı. 2015-2017 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan Hayat Şarkısı dizisinde Hülya Cevher karakterini canlandırdı. 2016 yılında Emre Yetkin'le evlendi. 2019 yılında yayınlanan Çiçero isimli sinema filminde Erdal Beşikçioğlu ile başrolü paylaştı. Aynı yıl Kuzgun dizisinde rol almaya başladı. 2020 yılında Kırmızı Oda dizisinde Boncuk karakteriyle konuk oyuncu olarak yer aldı. 2021'de Netflix'te yayınlanacak Fatma dizisinin çekimlerini tamamladı. Şimdilerde Kanal D'de yayınlanan Camdaki Kız dizisinde Nalan İpekoğlu karakterini canlandırmaktadır.

Film
Yıl Başlık Rolü Notlar
2010 Ejder KapanıKumru Yardımcı Oyuncusu
2012 Kedi ÖzlediLale Yardımcı Oyuncu
2013 İnanç OdasıKurban Başrol Oyuncusu
2014 Bana Masal AnlatmaEzgi Yardımcı Oyuncu
2015 Toprak'ın Günlüğü (kısa film) Toprak Başrol Oyuncusu
2016 Çok Uzak Fazla YakınAslı
2016 Babaların BabasıElçin
2018 Her Şey Seninle GüzelDeniz
2019 ÇiçeroCornelia Kapp
2020 İnsanlar İkiye AyrılırDuygu
Dizi
Yıl Başlık Rolü Notlar
2006 Ümit MilliPelin Başrol Oyuncusu
2006-2007 MaçolarSerenay Yardımcı Oyuncusu
2012 Ustura KemalGizem Yardımcı Oyuncusu
2011-2012 Muhteşem YüzyılMenekşe hatunYardımcı Oyuncusu
2012 Düşman KardeşlerDerya Yardımcı Oyuncusu
2012-2013 Dila HanımNazlı Yardımcı Oyuncusu
2013-2014 Beni Böyle SevSeda Başrol Oyuncusu
2014-2015 Şeref MeselesiKübra Güngör
2015 Ulan İstanbulKübra Güngör Konuk Oyuncu
2016-2017 Hayat ŞarkısıHülya Çamoğlu Cevher Başrol Oyuncusu
2018 8. GünBahar Yüksel
2019 KuzgunDila Bilgin Cebeci
2020-2021 Kırmızı OdaBoncuk Kaynak Konuk Oyuncu
2021-günümüz Camdaki KızNalan İpekoğlu Başrol Oyuncusu
2021-günümüz FatmaFatma Yılmaz Başrol Oyuncusu (dijital)

Camdaki Kız Nalan kimdir? Camdaki Kız Nalan gerçek adı ne? Camdaki Kız dizisi 'Nalan' karakteri kim oynuyor?

Haberler.com - Gündem

Burcu Biricik, Camdaki Kız, Kanal D, Kimdir, Dizi, Gündem, Magazin, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title