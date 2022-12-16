Ekranların sevilen dizisi Camdaki Kız'da yer almakta olan Nalan'ın gerçek babası Metin kim? Sorusu gündemde yer alıyor. Konuya ilişkin araştırılan sorular arasında C Camdaki Kız Nalan'ın gerçek babası Metin kim? Sorusu başta geliyor. Peki, Camdaki Kız Nalan'ın gerçek babası Metin kim? Camdaki Kız Metin'i kim oynuyor?

Camdaki Kız Nalan'ın gerçek babası Metin kim? Sorusu, dizinin izleyicilerinin gündeminde yer alıyor. Bu haberimizde Camdaki Kız dizisinin izleyicileri başta olmak üzere birçok kişi tarafından merak edilen Camdaki Kız Metin'i kim oynuyor? Sorusunu yanıtladık. Peki, Camdaki Kız Nalan'ın gerçek babası Metin kim? Camdaki Kız Metin'i kim oynuyor?

CAMDAKİ KIZ NALAN'IN GERÇEK BABASI METİN KİM?

Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabında olanlara göre, Nalan'ın babası Sema'nın dayısıdır. Fakat Camdaki Kız dizisinde Nalan'ın babasının kim olduğu henüz kesinlik kazanmamıştır. Camdaki Kız son bölümünde Metin, Feride'yi arar ve yeni bölüm fragmanında ise Feride'yi telefonla arayarak ''Kızımı görmek istiyorum.'' der. Metin Nalan'ın gerçek babasıdır ve Feride'nin kardeşidir. Nalan'ın yakın zamanda babasının kim olduğunu öğreneceği tahmin ediliyor.