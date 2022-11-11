Perşembe günleri Kanal D ekranlarında izleyicileri ile buluşan Camdaki Kız Nalan'ın babası kim? Sorusu izleyiciler tarafından merak ediliyor ve gün içerisinde sıklıkla araştırılıyor. 10 Kasım Perşembe günü ekrana gelen bölüm ile birlikte Nalan gerçekleri öğrenecek. Peki, Camdaki Kız Nalan'ın babası kim? Camdaki Kız Nalan'ın babası belli oldu mu?

10 Kasım Perşembe günü Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız bölümü, izleyicilerin aklına Camdaki Kız Nalan'ın babası kim? Sorusunu getirdi. Bu haberimizde dizi hakkında izleyiciler tarafından sıklıkla merak edilen Camdaki Kız Nalan'ın babası kim? Sorusunu yanıtladık. Peki, Camdaki Kız Nalan'ın babası kim? Camdaki Kız Nalan'ın babası belli oldu mu?

CAMDAKİ KIZ NALAN'IN BABASI KİM?

Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabında olanlara göre, Nalan'ın babası Sema'nın dayısıdır. Fakat Camdaki Kız dizisinde Nalan'ın babasının kim olduğu henüz kesinlik kazanmamıştır. Camdaki Kız son bölümünde Metin, Feride'yi arar ve yeni bölüm fragmanında ise Feride'yi telefonla arayarak ''Kızımı görmek istiyorum.'' der. Metin Nalan'ın gerçek babasıdır ve Feride'nin kardeşidir. Nalan'ın yakın zamanda babasının kim olduğunu öğreneceği tahmin ediliyor.