Camdaki Kız Laz Kızı kimdir? Camdaki Kız Laz Kızı arkadaşı kim? Laz Kızı karakterini kim canlandırıyor?
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Camdaki Kız dizisinin bu akşam sezon finali bölümüyle ekranlara geldi. Camdaki Kız dizisinde yer alan Laz Kızı merak konusu oldu. Peki, Camdaki Kız Laz Kızı kimdir? Camdaki Kız Laz Kızı arkadaşı kim? Laz Kızı karakterini kim canlandırıyor? İşte detaylar...
Başrollerinde Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu ve Cihangir Ceyhan'ın yer aldığı Camdaki Kız dizisi son bölümüyle sosyal medyaya damga vurdu. Kanal D'nin sevilen dizisi Camdaki Kız bu akşam sezon finali bölümüyle ekranlara geldi. Camdaki Kız dizisinde yer alan Laz Kızı karakteri araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Camdaki Kız Laz Kızı kimdir? Camdaki Kız Laz Kızı arkadaşı kim? Laz Kızı karakterini kim canlandırıyor? Detaylar haberimizde...
CAMDAKİ KIZ LAZ KIZI KİMDİR?
Camdaki Kız Laz Kızı karakterini Alya Şahinler canlandırmaktadır. Camdaki Kız dizisinin dün akşam yayınlanan bölümünde Laz Kızı, kendisini kandıran sevgilisi Hayri'yi kalbinden bıçaklayarak öldürdü. Dizide Hayri'yi oynayan Cihangir Ceyhan, finale bir hafta kala diziden ayrıldı.