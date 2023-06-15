Camdaki Kız Laz Kızı kimdir? Camdaki Kız Laz Kızı arkadaşı kim? Laz Kızı karakterini kim canlandırıyor?

Camdaki Kız dizisinin bu akşam sezon finali bölümüyle ekranlara geldi. Camdaki Kız dizisinde yer alan Laz Kızı merak konusu oldu. Peki, Camdaki Kız Laz Kızı kimdir? Camdaki Kız Laz Kızı arkadaşı kim? Laz Kızı karakterini kim canlandırıyor? İşte detaylar...