Camdaki Kız dizisinin karakterleri arasında yer alan Laz Kızı araştırılan konular arasında yer alıyor. Kanal D'nin sevilen dizisi Laz Kızı karakterinin kimin canlandırdığı araştırılıyor. Peki, Camdaki Kız Laz Kızı kimdir? Camdaki Kız oyuncuları! Laz Kızı gerçek adı ne? Camdaki Kız Laz Kızı kim canlandırıyor? İşte detaylar...

Kanal D'nin sevilen dizisi Camdaki Kız'ın final bölümü için geri sayım başladı. Başrollerinde Burcu Biricik ve ve Cihangir Ceyhan'ın yer aldığı Camdaki Kız yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Kullanıcılar tarafından dizide yer alan karakterlerden Laz Kızı araştırılıyor. Peki, Camdaki Kız Laz Kızı kimdir? Camdaki Kız oyuncuları! Laz Kızı gerçek adı ne? Camdaki Kız Laz Kızı kim canlandırıyor? Detaylar haberimizde...

CAMDAKİ KIZ LAZ KIZI KİMDİR?

Camdaki Kız dizisinde Laz Kızı karakterini Alya Şahinler canlandırmaktadır. Alya Şahinler, Mimar Sinan Üniversitesi Konservatuvar Bölümü'nden mezun olmuştur. 2015 yılında yayınlanan ses yarışması Rising Star'a katılan Alya Şahinler, şarkı performansıyla jüri üyelerinden tam puan almıştır. Yurt dışında yabancı dil ve müzik üzerine eğitim almış daha sonra Türkiye'ye gelerek oyunculuk kariyerine adım atmıştır. Cem Yılmaz ile reklam filminde oynayan genç sanatçı, Öğretmen Kemal dizisindeki rolüyle kameralar karşısına geçmiştir. Şimdilerde Kanal D'nin sevilen dizisi Laz Kızı rolüyle adından söz ettirmektedir.