Camdaki Kız dizisinin final nasıl biteceği merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Camdaki Kız'ın gerçek hayat hikayesi araştırılmaktadır. Peki, Camdaki Kız kitabın sonunda ne oluyor? Camdaki Kız nasıl bitiyor? Camdaki Kız gerçek hikayesi nasıl? İşte detaylar...

Başrollerinde Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu ve Cihangir Ceyhan'ın yer aldığı Camdaki Kız son bölümüyle sosyal medyaya damga vurdu. Kanal D'nin sevilen dizisi Camdaki Kız final bölümüyle ekranlara geldi. Kullanıcılar tarafından dizinin finalinin nasıl olacağı araştırılıyor. Peki, Camdaki Kız kitabın sonunda ne oluyor? Camdaki Kız nasıl bitiyor? Camdaki Kız gerçek hikayesi nasıl? Detaylar haberimizde...

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜM NE OLDU?

Hayri yaptıklarıyla en sonunda Nalan'ın psikolojisini bozuyor. Nalan'ın çaresiz halini gören Sedat çok üzülüyor ve Nalan'ı geri kazanmaya karar veriyor. Laz kızı Hayri'yi önce Nalan'dan sonra da Türkan'dan ayırmaya karar veriyor. Hayri ise Nalan ve Türkan ile helalleşip ikisiyle de ayrılıyor. Ama Laz kızı Hayri'yi bıçaklıyor. Peki Hayri öldü mü?

CAMDAKİ KIZ KİTABIN SONUNDA NE OLUYOR?

Kanal D'nin sevilen dizisi Camdaki Kız bu akşam final bölümüyle ekranlara gelecek. Camdaki Kız final bölümünde kitaptan farklı olarak Nalan ve Sedat tekrardan evlenmeye karar veriyor. İkilinin bu evlilikten bir bebekleri dünyaya gelecektir.