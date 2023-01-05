Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız dizisi bu akşam yayın akışında yer almıyor. Diziseverleri meraklandıran gelişme sonrası Camdaki Kız kanalı mı değişti? Camdaki Kız hangi kanalda yayınlanıyor gibi soruların yanıtları merak edildi.

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Camdaki Kız'ınheyecanlı son bölümünün ardından yeni bölümün ne zaman yayınlanacağına ilişkin araştırmalar hız kazandı. Yeni bölümü araştıran dizi severler Camdaki Kız hangi kanalda yayınlanıyor ve Camdaki Kız kanalı mı değişti gibi soruların yanıtlarını araştırdı. Peki, Camdaki Kız kanalı mı değişti?

CAMDAKİ KIZ KANALI MI DEĞİŞTİ?

Kanal D'de yayınlanan Camdaki Kız yılbaşı arası nedeniyle 1 hafta ekranlarda olmayacak. Camdak Kız dizisinin yeni bölümü ise 12 Ocak Perşembe günü saat 20.00'da ekranlara gelecek.

DİZİNİN KONUSU

Camdaki Kız, OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 8 Nisan 2021 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Nadim Güç'ün yaptığı, senaryosunu ise Seda Altaylı Turgutlu ve Yeşim Aslan'ın yazdığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Dizi, Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı romanından uyarlanmıştır. Vikipedi