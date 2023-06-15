Camdaki Kız dizisinin yeni bölümü sonrasında Hayri araştırılan konular arasında yer alıyor. Camdaki Kız dizisinden Cihangir Ceyhan ayrıldı mı merak konusu oldu. Peki, Camdaki Kız Hayri öldü mü, nasıl öldü? Camdaki Kız Cihangir Ceyhan diziden ayrıldı mı? İşte detaylar...

Kanal D'nin sevilen dizisi Camdaki Kız bu akşam final bölümüyle ekranlara geldi. Başrollerinde Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu ve Cihangir Ceyhan'ın yer aldığı Camdaki Kız dizisi yeni bölümü sosyal medyaya damga vurdu. Camdaki Kız dizisinin yeni bölümü sonrasında Hayri karakteri araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Camdaki Kız Hayri öldü mü, nasıl öldü? Camdaki Kız Cihangir Ceyhan diziden ayrıldı mı? Detaylar haberimizde...

CAMDAKİ KIZ HAYRİ ÖLDÜ MÜ?

Camdaki Kız dizisinin dün akşam yayınlanan bölümünde Laz Kızı, kendisini kandıran sevgilisi Hayri'yi kalbinden bıçaklayarak öldürdü. Dizide Hayri'yi oynayan Cihangir Ceyhan, finale bir hafta kala diziden ayrıldı.

CAMDAKİ KIZ HAYRİ NASIL ÖLDÜ?

Hayri, Nalan ve Türkan ile ilişkisini bitirmek için harekete geçti. Nalan'dan ayrılan Hayri, sonra da Türkan'ın evine giderek eşyalarını topladı. Hayri'nin kendisini kandırdığını öğrenen Laz Kızı, Türkan'ın evinin önüne gitti. Gözünü karartan Laz Kızı, Hayri'nin sözlerine kulak asmadı. Öfkeden gözü dönene Laz Kızı, elindeki bıçağı Hayri'nin kalbine sapladı.Cihangir Ceyhan'ın hayat verdiği Hayri kanlar içinde yere düştü.