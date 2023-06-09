Burcu Biricik, Cihangir Ceyhan, Feyyaz Şerifoğlu, Enis Arıkan, Feri Baycu Güler, Engin Şenkan ve Tamer Levent'in başrolünü paylaştığı Camdaki Kız dizisi dün akşam 81. bölümle ekrana geldi. Arama motorlarında ise Camdaki Kız Hayri öldü mü? Camdaki Kız Hayri diziden ayrılıyor mu? Cihangir Ceyhan diziden ayrıldı mı? soruları aratıldı.

Camdaki Kız Hayri öldü mü? Camdaki Kız Hayri diziden ayrılıyor mu? Cihangir Ceyhan diziden ayrıldı mı? soruları dün akşam yayınlanan Camdaki Kız bölümünün ardından merak edildi. Dizinin izleyicileri heyecanla takip ettiği dizinin devamını merak ederken arama motorlarında Camdaki Kız Hayri öldü mü? Camdaki Kız Hayri diziden ayrılıyor mu? Cihangir Ceyhan diziden ayrıldı mı? sorularına yanıt aradı.

CAMDAKİ KIZ HAYRİ ÖLDÜ MÜ?

Camdaki Kız dizisinin dün akşam yayınlanan bölümünde Laz Kızı, kendisini kandıran sevgilisi Hayri'yi kalbinden bıçaklayarak öldürdü. Dizide Hayri'yi oynayan Cihangir Ceyhan, finale bir hafta kala diziden ayrıldı. Burcu Biricik, Cihangir Ceyhan, Feyyaz Şerifoğlu, Enis Arıkan, Feri Baycu Güler, Engin Şenkan ve Tamer Levent'in başrolünü paylaştığı Camdaki Kız dizisi dün akşam 81. bölümle ekrana geldi. Camdaki Kız dizisinin yeni bölümünde Laz Kızı, kendisini evliyim diye kandıran Hayri'nin daha önce boşandığını öğrendi.

Hayri, Nalan ve Türkan ile ilişkisini bitirmek için harekete geçti. Nalan'dan ayrılan Hayri, sonra da Türkan'ın evine giderek eşyalarını topladı. Hayri'nin kendisini kandırdığını öğrenen Laz Kızı, Türkan'ın evinin önüne gitti. Gözünü karartan Laz Kızı, Hayri'nin sözlerine kulak asmadı. Öfkeden gözü dönene Laz Kızı, elindeki bıçağı Hayri'nin kalbine sapladı.Cihangir Ceyhan'ın hayat verdiği Hayri kanlar içinde yere düştü.

"İYİ Kİ ÖLDÜN HAYRİ"

Finale bir bölüm kala diziden ayrılan Cihangir Ceyhan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "İyi ki öldün Hayri. Kamera önü ve kamera arkasındaki tüm çalışma arkadaşlarıma, yönetmenlerimize bu yolculukta bana eşlik ettikleri için sonsuz teşekkür ederim. Not: Hayri ve benzeri insanları günahım kadar sevmem lakin dünyamızda böyle insanların maalesef var olduğunu biliyoruz. Sizlerin de en az benim kadar Hayri gibilerden uzak durmanız adına elimden geleni yaptım, umarım başarılı olmuştur. Saygılarımla" ifadelerini kullandı.