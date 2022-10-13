Kanal D'nin sevilen dizisi Camdaki Kız yeni bölümleriyle seyirciyi ekranlara kitliyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Camdaki Kız dizisinin hangi gün yayınlandığı merak konusu oldu. Kullanıcılar, dizinin hangi günler yayınlandığını araştırmakta. Camdaki Kız dizisinin ne zaman saat kaçta yayınlandığı izleyiciler tarafından aratılan konular arasında yer alıyor. Peki, Camdaki Kız hangi hangi kanalda, saat kaçta? Camdaki Kız hangi gün yayınlanıyor? İşte detaylar…

Camdaki Kız hangi saat kaçta? Başrollerinde Burcu Biricik, Cihangir Ceyhan ve Feyyaz Şerifoğlu'nun yer aldığı Camdaki Kız Kanal D ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Camdaki Kız'nın yeni bölümü merak uyandırdı. Kullanıcılar, dizinin hangi gün yayınlandığını araştırmakta. Camdaki Kız dizisinin ne zaman saat kaçta yayınlandığı izleyiciler tarafından aratılan konular arasında yer alıyor. Camdaki Kız dizisinin hangi gün yayınlandığı merak konusu oldu.Peki, Camdaki Kız hangi hangi kanalda, saat kaçta? Camdaki Kız hangi gün yayınlanıyor? Detaylar haberimizde...

CAMDAKİ KIZ KONUSU NEDİR?

Nalan, sıcakkanlılığı ile herkesin ilk görüşte sevgisini kazanan, dünyalar güzeli bir genç kadındır. Ailesinin tek çocuğu olduğu için el bebek gül bebek büyütülmüş, hayatını varlık içinde yaşamış ve en iyi okullardan dereceyle mezun olan Nalan, Türkiye'nin en büyük oteller zinciri olan Koroğlu'nun şirketinde mimar olarak çalışırken birden kendisini Sedat Koroğlu'yla evlilik arifesinde bulur. Nalan ve Sedat, geçmişlerinde sakladıkları karanlık sırlardan uzaklaştıklarını düşünerek, umutla bu masalda el ele yürümeye başlasalar da; kısa bir zaman sonra hayatları, gerçek bir karanlığa gömülecektir.

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜM NE OLDU?

Odada Hayri ve Nalan'ın yalnız olduğunu düşünen Feride; yatağında baygın yatan Sedat'ı görür ama yine de sinirlerine hakim olamaz ve Hayri için aklındaki planı hızla harekete geçirir. Felekten bir gece çalan Sedat'ın yaptıklarına çok sinirlenen Nalan onu kolay affetmeyecektir. Rafet'in kendisine karşı yumuşamasını sağlamak için evden ayrılan Gülcihan ise bir süre izini kaybettirmeye kararlıdır. Şirketin yeni yönetim kurulu başkanı olan Selen ise yeni kararlarını açıklar.

CAMDAKİ KIZ HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Camdaki Kız dizisi Kanal D ekranlarında saat 20.00'da yayınlanmaktadır.

CAMDAKİ KIZ HANGİ GÜN YAYINLANIYOR?

Kanal D'nin sevilen dizisi Camdaki Kız, Perşembe günü ekranlara gelmektedir.