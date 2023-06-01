Camdaki Kız dizisinin yeni bölümü sonrasında Gülcihan karakteri araştırılıyor. Gülcihan neden öldü merak konusu oldu. Peki, Camdaki Kız Gülcihan neden öldü? Devrim Yakut diziden neden ayrıldı? Camdaki Kız Gülcihan öldü mü, nasıl öldü? İşte detaylar...

Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız, yeni bölümleriyle seyirciyi ekrana kilitliyor. Camdaki Kız dizisinin yeni bölümü sonrasında Gülcihan karakteri merak konusu oldu. Gülcihan neden yok sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Camdaki Kız Gülcihan neden öldü? Devrim Yakut diziden neden ayrıldı? Camdaki Kız Gülcihan öldü mü, nasıl öldü? Detaylar haberimizde...

CAMDAKİ KIZ GÜLCİHAN NEDEN ÖLDÜ?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, son bölümde hastaneye yatan ve doktorların artık ümitlerin tükendiğini söylediği Gülcihan rolüne hayat veren Devrim Yakut projeden ayrılacak. Devrim Yakut'ın Camdaki Kız'dan sonra oynayacağı dizi de şimdiden belli oldu. Usta oyuncu, BluTV için çekilen Ortaks Yapım imzalı "Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi" dizisinin 2. sezon ekibine katılacak. Devrim Yalçın'ın yöneteceği dizinin çekimlerinin mayıs ayında başlaması planlanıyor.