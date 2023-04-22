Camdaki Kız dizisinde Gülcihan karakterini göremeyen izleyiciler tarafından neden olmadığı araştırılıyor. Camdaki Kız dizisinden Devrim Yakut'un neden ayrıldığı merak konusu oldu. Peki, Camdaki Kız Gülcihan diziden ayrıldı mı? Devrim Yakut Camdaki Kız dizisinden ayrıldı mı? Camdaki Kız Gülcihan neden yok? İşte detaylar...

Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız dizisi yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Camdaki Kız dizisinde Gülcihan Koroğlu karakteri araştırılan konular arasında yer alıyor. Devrim Yakut Camdaki Kız dizisinden ayrıldı mı merak konusu oldu. Peki, Camdaki Kız Gülcihan diziden ayrıldı mı? Devrim Yakut Camdaki Kız dizisinden ayrıldı mı? Camdaki Kız Gülcihan neden yok? Detaylar haberimizde...

CAMDAKİ KIZ GÜLCİHAN DİZİDEN AYRILDI MI?

Başrollerini Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Cihangir Ceyhan, Selma Ergenç, Enis Arıkan, Devrim Yakut ve Tamer Levent'in yer aldığı Camdaki Kız dizisi, sezon sonunda final yapacak. Dizininin sevilen oyuncularından Devrim Yakut ise erken veda edecek.

DEVRİM YAKUT CAMDAKİ KIZ DİZİSİNDEN AYRILDI MI?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, son bölümde hastaneye yatan ve doktorların artık ümitlerin tükendiğini söylediği Gülcihan rolüne hayat veren Devrim Yakut projeden ayrılacak. Devrim Yakut'ın Camdaki Kız'dan sonra oynayacağı dizi de şimdiden belli oldu. Usta oyuncu, BluTV için çekilen Ortaks Yapım imzalı "Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi" dizisinin 2. sezon ekibine katılacak. Devrim Yalçın'ın yöneteceği dizinin çekimlerinin mayıs ayında başlaması planlanıyor.