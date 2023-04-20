Camdaki Kız full HD bölüm izle! Camdaki Kız 75. bölüm tek parça izle! Camdaki Kız son bölüm neler oldu?

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Hayri hakkında şüphelenen Nalan, Hayri'nin evine gider. Kapıyı açan Hayri'nin bir karısı ve iki çocuğu olduğunu öğrenen Nalan adeta yıkılır. Hayri tarafından hayal kırıklığına uğratılan Nalan yeniden büyük bir ailenin içinde olmak ister. Muzo, Nalan'ın peşini bırakması konusunda Hayri'yi bir kez daha uyarır. Hayri ise Nalan'ın Sedat'a gösterdiği toleransı işaret ederek Nalan'dan ikinci bir şans isteyeceğini Muzo'ya söyler.

Nalan, sıcakkanlılığı ile herkesin ilk görüşte sevgisini kazanan, dünyalar güzeli bir genç kadındır. Ailesinin tek çocuğu olduğu için el bebek gül bebek büyütülmüş, hayatını varlık içinde yaşamış ve en iyi okullardan dereceyle mezun olan Nalan, Türkiye'nin en büyük oteller zinciri olan Koroğlu'nun şirketinde mimar olarak çalışırken birden kendisini Sedat Koroğlu'yla evlilik arifesinde bulur. Nalan ve Sedat, geçmişlerinde sakladıkları karanlık sırlardan uzaklaştıklarını düşünerek, umutla bu masalda el ele yürümeye başlasalar da; kısa bir zaman sonra hayatları, gerçek bir karanlığa gömülecektir.