Kanal D'nin sevilen dizisi Camdaki Kız bugün 71. bölümü ile ekranlara geldi. Yeni bölümünün ardından Camdaki Kız 72. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Camdaki Kız yeni sezon 72. bölüm fragmanı çıktı mı? merak edildi. Peki, Camdaki Kız yeni sezon 72. bölüm fragmanı çıktı mı? Camdaki Kız fragmanı ne zaman çıkacak? İşte tüm detaylar..

Camdaki kız fragman yayınlandı mı? sorusu merak ediliyor. Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Camdaki kız 71. bölümü ile ekranlara geldi. Seyirciler ise Camdaki kız 72. bölüm fragmanını merak ediyor. Camdaki kız fragman yayınlandı mı? Camdaki kız 72. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Camdaki kız 72. bölüm fragmanı HD izle! Camdaki kız fragman izle!

CAMDAKİ KIZ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Camdaki Kız her hafta Perşembe günleri saat 20:00 'da Kanal D'de yayınlanıyor.

CAMDAKİ KIZ 72. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Camdaki Kız yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Camdaki kız 72. bölüm fragmanı haberimizin devamında yer alıyor.

CAMDAKİ KIZ OYUNCULARI KİMLER?

Burcu Biricik : Nalan İpekoğlu Koroğlu

Feyyaz Şerifoğlu : Sedat Koroğlu

Enis Arıkan : Muzaffer Koroğlu (Muzo)

Selma Ergeç : Selen Koroğlu

Nur Sürer : Feride İpekoğlu

Şerif Erol : Adil İpekoğlu

Devrim Yakut : Gülcihan Koroğlu

Tamer Levent : Rafet Koroğlu

Hande Ataizi : Cana Yalçın

Tuğrul Tülek : Levent

CAMDAKİ KIZ KONUSU NE?

Nalan, sıcakkanlılığı ile herkesin ilk görüşte sevgisini kazanan, dünyalar güzeli bir genç kadındır. Ailesinin tek çocuğu olduğu için el bebek gül bebek büyütülmüş, hayatını varlık içinde yaşamış ve en iyi okullardan dereceyle mezun olmuştur. Nalan, Türkiye'nin en büyük oteller zinciri Koroğlu'nun şirketinde mimar olarak çalışırken birden kendisini Sedat Koroğluyla evlilik arifesinde bulur. Nalan ve Sedat, geçmişlerinde sakladıkları karanlık sırlardan uzaklaştıklarını düşünerek, umutla bu masalda el ele yürümeye başlasalar da; kısa bir zaman sonra hayatları, gerçek bir karanlığa gömülecektir.