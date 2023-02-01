Camdaki kız fragman yayınlandı mı? Camdaki kız 67. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Camdaki kız 66. bölüm fragmanı HD izle! Camdaki kız fragman izle!
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Kanal D'nin sevilen dizisi Camdaki Kız bugün 66. bölümü ile ekranlara geldi. Yeni bölümünün ardından Camdaki Kız 67. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Camdaki Kız yeni sezon 67. bölüm fragmanı çıktı mı? merak edildi. Peki, Camdaki Kız yeni sezon 67. bölüm fragmanı çıktı mı? Camdaki Kız fragmanı ne zaman çıkacak? İşte tüm detaylar..
Camdaki kız fragman yayınlandı mı? sorusu merak ediliyor. Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Camdaki kız 66. bölümü ile ekranlara geldi. Seyirciler ise Camdaki kız 67. bölüm fragmanını merak ediyor. Camdaki kız fragman yayınlandı mı? Camdaki kız 67. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Camdaki kız 67. bölüm fragmanı HD izle! Camdaki kız fragman izle!
Camdaki Kız her hafta Perşembe günleri saat 20:00 'da Kanal D'de yayınlanıyor.
Camdaki Kız yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Camdaki kız 66. bölüm fragmanı haberimizin devamında yer alıyor.
Burcu Biricik : Nalan İpekoğlu Koroğlu
Feyyaz Şerifoğlu : Sedat Koroğlu
Enis Arıkan : Muzaffer Koroğlu (Muzo)
Selma Ergeç : Selen Koroğlu
Nur Sürer : Feride İpekoğlu
Şerif Erol : Adil İpekoğlu
Devrim Yakut : Gülcihan Koroğlu
Tamer Levent : Rafet Koroğlu
Hande Ataizi : Cana Yalçın
Tuğrul Tülek : Levent
Nalan, sıcakkanlılığı ile herkesin ilk görüşte sevgisini kazanan, dünyalar güzeli bir genç kadındır. Ailesinin tek çocuğu olduğu için el bebek gül bebek büyütülmüş, hayatını varlık içinde yaşamış ve en iyi okullardan dereceyle mezun olmuştur. Nalan, Türkiye'nin en büyük oteller zinciri Koroğlu'nun şirketinde mimar olarak çalışırken birden kendisini Sedat Koroğluyla evlilik arifesinde bulur. Nalan ve Sedat, geçmişlerinde sakladıkları karanlık sırlardan uzaklaştıklarını düşünerek, umutla bu masalda el ele yürümeye başlasalar da; kısa bir zaman sonra hayatları, gerçek bir karanlığa gömülecektir.