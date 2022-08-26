İzleyicileri tarafından merakla beklenmekte olan Camdaki Kız dizisinin merak edilen yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? Sorusu birçok kişi tarafından merak ediliyor. Peki Camdaki Kız fragman yayınlandı mı? Camdaki Kız yeni sezon fragmanı izle! Camdaki Kız yeni sezon fragmanı yayınlandı mı?

Yönetmen koltuğunda Nadim Güç'ün yer aldığı Camdaki Kız dizisinin yeni sezon fragmanı birçok kişi tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Birçok ünlü ismin yer aldığı dizinin yeni sezonu izleyicileri tarafından oldukça merak ediliyor. Peki Camdaki Kız fragman yayınlandı mı? Camdaki Kız yeni sezon fragmanı izle! Camdaki Kız yeni sezon fragmanı yayınlandı mı?

CAMDAKİ KIZ FRAGMAN

Camdaki kız dizisinin yeniz sezon fragmanı 25 Ağustos tarihinde yayınlandı. Dizinin Eylül'ün ilk veya ikinci haftası yayınlanması bekleniyor.

CAMDAKİ KIZ DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Nalan, sıcakkanlılığı ile herkesin ilk görüşte sevgisini kazanan, dünyalar güzeli bir genç kadındır. Ailesinin tek çocuğu olduğu için el bebek gül bebek büyütülmüş, hayatını varlık içinde yaşamış ve en iyi okullardan dereceyle mezun olan Nalan, Türkiye'nin en büyük oteller zinciri olan Koroğlu'nun şirketinde mimar olarak çalışırken birden kendisini Sedat Koroğlu'yla evlilik arifesinde bulur. Nalan ve Sedat, geçmişlerinde sakladıkları karanlık sırlardan uzaklaştıklarını düşünerek, umutla bu masalda el ele yürümeye başlasalar da; kısa bir zaman sonra hayatları, gerçek bir karanlığa gömülecektir.

CAMDAKİ KIZ DİZİSİNİN OYUNCULAR KİMLERDİR?

Burcu Biricik, Cihangir Ceyhan, Devrim Yakut, Feyyaz Şerifoğlu, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerif Erol, Tamer Levent, Tuğrul Tülek ve daha birçok isim Camdaki Kız dizisinde yer alan oyuncular.