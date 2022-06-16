Camdaki Kız, ilk bölümü 8 Nisan 2021 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Nadim Güç'ün yaptığı, senaryosunu Seda Altaylı Turgutlu ve Yeşim Aslan'ın yazdığı, psikoloji ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Camdaki Kız final mi, neden final yapıyor? Camdaki Kız dizisi sezon finali mi, tamamen mi bitiyor? Camdaki Kız yeni sezon ne zaman başlayacak?

CAMDAKİ KIZ FİNAL Mİ, BİTİYOR MU?

Camdaki Kız dizisi bugünkü (16 Haziran 2022) 47. bölüm ile sezon finali yapacaktır. Dizi tamamen final yapmıyor, sadece sezon finali yapıyor.

CAMDAKİ KIZ YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Dizinin yeni sezonunun 2022 Eylül-Ekim aylarında başlaması bekleniyor.

CAMDAKİ KIZ SEZON FİNALİNDE NELER OLACAK?

Camdaki Kız 47. Bölüm Fragmanı - 2 - SEZON FİNALİ yayında! Nalan sonunda Hayri'ye açılıyor!

Muzo'nun düğünü Koroğlu ailesi için beklenmedik pek çok olaya gebedir. Cana'nın hamileliği, Rafet'in mazisi derken olaylar içinden çıkılmaz bir hal alır. Tüm bunlar yaşanırken Nalan da artık Sedat ile olan evliliğinin bir hata olduğunu anlamaya başlamıştır. Hayri'ye karşı olan duygularını açıklayacaktır.

Camdaki Kız sezon finaliyle Perşembe 20.00'da Kanal D'de!

CAMDAKİ KIZ OYUNCU KADROSU

Ana karakterler

Nalan İpekoğlu Koroğlu (Burcu Biricik): Feride ile Adil'in gerçekte torunu olmasına rağmen onları annesi ile babası olarak bilmektedir. Sedat ile evlidir.

Hayri Ersoy (Cihangir Ceyhan): Koroğlu Holding'te housekeeping olarak çalışmaktadır. Rafet'in yeni şoförüdür. Nalan'a aşıktır.

Sedat Koroğlu (Feyyaz Şerifoğlu): Rafet ile Gülcihan'ın en küçük çocuğudur, Selen ile Muzo'nun kardeşi, Nalan'ın eşidir.

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