Camdaki Kız dizisi her Perşembe seyirciyi ekrana kilitliyor. Camdaki Kız dizisinin ne zaman final yapacağı merak konusu oldu. Peki, Camdaki Kız final mi? Camdaki Kız ne zaman final yapacak? Camdaki Kız bitti mi? İşte detaylar...

Başrollerinde Burcu Biricik ve Cihangir Ceyhan'ın yer aldığı Camdaki Kız dizisi yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Camdaki Kız dizisinin final bölümü için geri sayım başladı. Kullanıcılar tarafından dizinin ne zaman final yapacağı araştırılıyor. Peki, Camdaki Kız final mi? Camdaki Kız ne zaman final yapacak? Camdaki Kız bitti mi? Detaylar haberimizde...

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜM NE OLDU?

Hayri, Nalan'ı aldatmaya başlar. Nalan ise olanlardan şüphelenir ama bir şey yapamaz. Hayri gönlünü kaptırdığı Laz kızı için Nalan'dan vazgeçer. Bunu duyan Nalan adeta deliye döner. Laz kızı ise Hayri'yi ailesinden ve çocuklarından ayırıp tamamen elde etmeye çalışır.

Nalan, sıcakkanlılığı ile herkesin ilk görüşte sevgisini kazanan, dünyalar güzeli bir genç kadındır. Ailesinin tek çocuğu olduğu için el bebek gül bebek büyütülmüş, hayatını varlık içinde yaşamış ve en iyi okullardan dereceyle mezun olan Nalan, Türkiye'nin en büyük oteller zinciri olan Koroğlu'nun şirketinde mimar olarak çalışırken birden kendisini Sedat Koroğlu'yla evlilik arifesinde bulur. Nalan ve Sedat, geçmişlerinde sakladıkları karanlık sırlardan uzaklaştıklarını düşünerek, umutla bu masalda el ele yürümeye başlasalar da; kısa bir zaman sonra hayatları, gerçek bir karanlığa gömülecektir.

CAMDAKİ KIZ FİNAL Mİ?

Kanal D'nin sevilen dizisi Camdaki Kız'ın final bölümü için geri sayım başladı. Camdaki Kız 15 Haziran Perşembe günü 82.bölümüyle ekranlara veda edecek.