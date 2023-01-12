Kanal D'nin sevilen dizisi Camdaki Kız yeni bölümleriyle seyirciyi ekranlara kitliyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Camdaki Kız dizisinin son bölümü sonrasında Feride karakteri merak konusu oldu. Peki, Camdaki Kız Feride öldü mü, nasıl öldü? Camdaki Kız Nur Sürer diziden ayrıldı mı? Camdaki Kız Feride neden öldü? İşte detaylar...

Camdaki Kız Feride nasıl öldü? Başrollerinde Burcu Biricik, Cihangir Ceyhan ve Feyyaz Şerifoğlu'nun yer aldığı Camdaki Kız Kanal D ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Camdaki Kız'nın yeni bölümü merak uyandırdı. Camdaki Kız dizisinin Feride karakteri izleyiciler tarafından aratılan konular arasında yer alıyor. Camdaki Kız dizisinin yayınlanan son bölümü sonrasında Feride'nin nasıl öldüğü merak konusu oldu. Peki, Camdaki Kız Feride öldü mü, neden yok? Camdaki Kız Nur Sürer diziden ayrıldı mı? Camdaki Kız Feride nasıl öldü? Detaylar haberimizde...

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜM NE OLDU?

Nalan'ı unutamayan Hayri adeta bir gölge gibi peşinden ayrılmıyor. Verdiği kararın arkasında duran ve Hayri defterini kapatan Nalan dirayetli durmaya çalışıyor. Hayri ise Nalan'ın kendisinden vazgeçtiği gerçeğini bir türlü kabullenemiyor. Çaresiz kalan Feride Hayri'ye karşı Muzo'dan destek istiyor. Gözü dönen Muzo ve Sedat Hayri'ye saldırıyor. Nalan ise babasıyla tanışabilmenin hayalini kuruyor!

Feride, Nalan'la hesaplaştıktan sonra ölüyor!

Nalan, gerçek annesi Sema'nın başına gelen kötü olayları en acı şekilde öğrenir. Feride, yıllarca taşıdığı yükü artık Nalan'a bırakır. Nalan, Feride'yle derin bir hesaplaşma yaşar. Nalan, hayatının şokunu yaşarken, Feride hayatını kaybediyor.

CAMDAKİ KIZ FERİDE ÖLDÜ MÜ?

Camdaki Kız Feride karakteri merak konusu oldu. Camdaki Kız dizisinin yayınlanan son bölümünde Feride hayatına son vermiştir.