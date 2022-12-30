Camdaki Kız Feride öldü mü, neden yok? Camdaki Kız Feride ayrılıyor mu? Nur Sürer diziden ayrılıyor mu?
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Kanal D'nin reyting rekorları kıran dizisi Camdaki Kız'da heyecan giderek artıyor. Dizide acımasız anne karakterine hayat veren Feride izleyiciler tarafından çok seviliyordu. Ancak yayınlanan son fragmanda oyuncuyu göremeyen seyirciler Camdaki Kız Feride öldü mü, neden yok? Camdaki Kız Feride ayrılıyor mu? Nur Sürer diziden ayrılıyor mu? sorularını araştırdı.
Başrolünde Burcu Biricik'in olduğu Camdaki Kız dizisi yayınlandığı ilk günden beri ilgiyle takip ediliyor. Dizinin sevenleri ise Camdaki Kız karakteri olan Feride'nin diziden ayrılıp ayrılmadığını merak ederken Camdaki Kız Feride öldü mü, neden yok? Camdaki Kız Feride ayrılıyor mu? Nur Sürer diziden ayrılıyor mu? soruları aratıldı.
Nalan'a gizli saklı olan bütün sırları bir bir anlatan Feride ölüyor. Usta oyuncu 29 Aralık günü yayınlanacak olan 63. bölüm ile sevenlerine veda ediyor. Ekip arkadaşları ünlü oyuncuya son sahnesinde kutlama yaptı.
Nur Sürer 21 Haziran 1954 yılında Bursa'da doğan, Türk sinema, dizi ve tiyatro oyuncusudur.
1954 yılında Ahmet ve Rabia Sürer'in kızı olarak dünyaya geldi. Eğitimini Bursa Anadolu Kız Lisesi'nde tamamladı.
Erden Kıral'ın Bereketli Topraklar Üzerinde filmi ile sinema hayatına adım atan sanatçı, Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde iki kez "En İyi Kadın Oyuncu" ödülü kazandı. Bugüne değin kırktan fazla filmde ve televizyon dizilerinde oynadı. İlk uluslararası çalışması 1984 yılındaki Ayna adlı film oldu. Bu filmi 1991 yılında "En İyi Yabancı Film" dalında Oskar Ödülü kazanan Umuda Yolculuk (1990), Dunkle Schatten der Angst (1993) ve Yara (1998) izledi.
Sürer, 2007 yılında Kanal D'de yayınlanan Asi adlı dizide "Neriman Kozcuoğlu" karakterini canlandırmıştır.
2020 27. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, Yaşam Boyu Onur Ödülü
2002 Ankara Uluslararası Film Festivali, "En İyi Kadın Oyuncu" Ödülü, Sır Çocukları
1989 Antalya Altın Portakal Film Festivali, "En İyi Kadın Oyuncu", Uçurtmayı Vurmasınlar
1982 Antalya Altın Portakal Film Festivali, "En İyi Kadın Oyuncu", Bir Günün Hikayesi
Bereketli Topraklar Üzerinde
Ayna
Bir Aşk Hikayesi
Ihlamurlar Altında
Asi
Herşeye Rağmen
Lale Devri
Sultan
Tatar Ramazan
Bana Artık Hicran De
Bir Litre Gözyaşı
Çukur
Camdaki Kız