Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız dizisi büyük ilgiyle takip ediliyor. Güçlü oyuncu kadrosu ile dikkatleri üzerine çeken dizinin konusu ise büyük beğeni topladı. Dizinin izleyicileri ise Camdaki Kız Feride ayrılıyor mu? Nur Sürer diziden ayrılıyor mu? Camdaki Kız Feride neden yok? sorularına yanıt aradı.

Başrolünde Burcu Biricik'in olduğu Camdaki Kız dizisi yayınlandığı ilk günden beri ilgiyle takip ediliyor. Dizinin sevenleri ise Camdaki Kız karakteri olan Feride'nin diziden ayrılıp ayrılmadığını merak ederken arama motorlarında Camdaki Kız Feride ayrılıyor mu? Nur Sürer diziden ayrılıyor mu? Camdaki Kız Feride neden yok? sorularına yanıt aradı. İşte merak edilenler...

CAMDAKİ KIZ FERİDE AYRILIYOR MU?

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Camdaki Kız'da Burcu Biricik'in canlandırdığı Nalan karakterinin annesi rolünde yer alan Nur Sürer diziden ayrılıyor. 29 Aralık günü yayınlanacak olan 63. bölüm ile sevenlerine veda edecek.

NUR SÜRER KİMDİR?

Nur Sürer 21 Haziran 1954 yılında Bursa'da doğan, Türk sinema, dizi ve tiyatro oyuncusudur.

KARİYERİ

1954 yılında Ahmet ve Rabia Sürer'in kızı olarak dünyaya geldi. Eğitimini Bursa Anadolu Kız Lisesi'nde tamamladı.

Erden Kıral'ın Bereketli Topraklar Üzerinde filmi ile sinema hayatına adım atan sanatçı, Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde iki kez "En İyi Kadın Oyuncu" ödülü kazandı. Bugüne değin kırktan fazla filmde ve televizyon dizilerinde oynadı. İlk uluslararası çalışması 1984 yılındaki Ayna adlı film oldu. Bu filmi 1991 yılında "En İyi Yabancı Film" dalında Oskar Ödülü kazanan Umuda Yolculuk (1990), Dunkle Schatten der Angst (1993) ve Yara (1998) izledi.

Sürer, 2007 yılında Kanal D'de yayınlanan Asi adlı dizide "Neriman Kozcuoğlu" karakterini canlandırmıştır.

ALDIĞI ÖDÜLLER

2020 27. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, Yaşam Boyu Onur Ödülü

2002 Ankara Uluslararası Film Festivali, "En İyi Kadın Oyuncu" Ödülü, Sır Çocukları

1989 Antalya Altın Portakal Film Festivali, "En İyi Kadın Oyuncu", Uçurtmayı Vurmasınlar

1982 Antalya Altın Portakal Film Festivali, "En İyi Kadın Oyuncu", Bir Günün Hikayesi

ROL ALDIĞI BAZI DİZİLER VE FİLMLER

Bereketli Topraklar Üzerinde

Ayna

Bir Aşk Hikayesi

Ihlamurlar Altında

Asi

Herşeye Rağmen

Lale Devri

Sultan

Tatar Ramazan

Bana Artık Hicran De

Bir Litre Gözyaşı

Çukur

Camdaki Kız