Kanal D'nin sevilen dizisi Camdaki Kız yeni bölümleriyle seyirciyi ekranlara kitliyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Camdaki Kız dizisine yeni katılan Emir karakteri merak konusu oldu. Kullanıcılar, dizinin yeni karakterini araştırmakta. Peki, Camdaki Kız Emir kim? Camdaki Kız Emir oynadığı film ve diziler neler? Camdaki Kız Emir gerçekte kim? İşte detaylar...

Başrollerinde Burcu Biricik, Cihangir Ceyhan ve Feyyaz Şerifoğlu'nun yer aldığı Camdaki Kız Kanal D ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Camdaki Kız'nın yeni bölümü merak uyandırdı. Kullanıcılar, diziye yeni katılan karakteri araştırmakta. Camdaki Kız dizisinin Emir karakteri izleyiciler tarafından aratılan konular arasında yer alıyor. Camdaki Kız dizisinde rol alan Emir merak konusu oldu. Peki, Camdaki Kız Emir kim? Camdaki Kız Emir oynadığı film ve diziler neler? Camdaki Kız Emir gerçekte kim? Detaylar haberimizde...

CAMDAKİ KIZ KONUSU NEDİR?

Nalan, sıcakkanlılığı ile herkesin ilk görüşte sevgisini kazanan, dünyalar güzeli bir genç kadındır. Ailesinin tek çocuğu olduğu için el bebek gül bebek büyütülmüş, hayatını varlık içinde yaşamış ve en iyi okullardan dereceyle mezun olan Nalan, Türkiye'nin en büyük oteller zinciri olan Koroğlu'nun şirketinde mimar olarak çalışırken birden kendisini Sedat Koroğlu'yla evlilik arifesinde bulur. Nalan ve Sedat, geçmişlerinde sakladıkları karanlık sırlardan uzaklaştıklarını düşünerek, umutla bu masalda el ele yürümeye başlasalar da; kısa bir zaman sonra hayatları, gerçek bir karanlığa gömülecektir.

CAMDAKİ KIZ EMİR KİM?

Camdaki Kız dizisine dahil olan Emir karakteri merak konusu oldu. Camdaki Kız dizisinde Emir karakterini Cemal Hünal canlandırmaktadır.

CEMAL HÜNAL KİMDİR?

Cemal Hünal, 2 Ekim 1976 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Saint Benoit Fransız Lisesi'nde iki yıl okuduktan sonra yaşadığı disiplin sorunu nedeniyle ailesi tarafından İskoçya'daki Gordonstoun International Summer School'a gönderildi. Lisenin ardından Londra'da tasarım okumaya karar vererek bir süre burada yaşadıktan sonra oyunculuk eğitimi için Los Angeles'a gitti. UCLA Extension'da, Santa Monica Koleji'nde ve Londra Film Okulu'nda tiyatro ve sinema eğitimi aldı. Amerika Birleşik Devletleri'nde çeşitli kısa filmlerde rol aldı. Bir Zamanlar Osmanlı dizisindeki Murat rolü için Osmanlı tekniğine dayalı dövüş için Polonyalı hocalardan eğitim aldı.