Camdaki Kız CANLI izle! Kanal D Camdaki Kız yeni bölüm full HD canlı yayın izle! Camdaki Kız 55. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız bu akşam ekranlara geliyor. Camdaki Kız CANLI izle! Kanal D Camdaki Kız yeni bölüm full HD canlı yayın izle! Camdaki Kız konusu nedir? İşte detaylar haberimizde...

CAMDAKİ KIZ CANLI İZLE!

Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız adlı yapım, yeni bölümüyle yeni saatinde 20.00 itibariyle bu akşam ekranlarda.

KANAL D CAMDAKİ KIZ CANLI İZLE!

CAMDAKİ KIZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Cana'nın Sedat'ın çocuğuna hamile olduğunu öğrenen Rafet'in tüm aile için planları vardır. Cana, Feride'nin kendisini serbest bırakmak için öne sürdüğü şartı çaresiz kabul eder.

Nalan ile Hayri bu kez baş başa balık tutmaya giderler ve daha da yakınlaşırlar. Muzo ise bu anların tanığı olur. Selen; Nalan'ın yalanını yakalar.

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Gülcihan ve Rafet'in boşanacağını öğrenen Sedat; Gülcihan'ı ziyarete gider ve Cana ile karşılaşır. Nalan'ın odasındaki notu bulan Feride ise Alp'ten Cana'nın bebeği aldırmadığını öğrenince yeni bir plan yapar.

Hayri ile temiz havada bir gün geçiren Nalan'ın ise keyfi yerindedir. Feride Cana'nın çocuğunun babasının Sedat olduğunu Rafet'e söyler.