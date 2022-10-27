Camdaki Kız CANLI izle! Kanal D Camdaki Kız yeni bölüm full HD canlı yayın izle! Camdaki Kız 55. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
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Kanal D kanalında yayınlanan beğenilen yapım Camdaki Kız yeni bölümüyle başladı! Heyecanla beklenen Camdaki Kız adlı yapımı canlı izlemek isteyen seyirciler, Camdaki Kız canlı izle! Camdaki Kız yeni bölüm canlı izle araştırmaları yapmaya başladı. Peki, Camdaki Kız yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Camdaki Kız CANLI izle! Kanal D Camdaki Kız yeni bölüm full HD canlı yayın izle! Camdaki Kız konusu nedir?
Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız bu akşam ekranlara geliyor. Camdaki Kız CANLI izle! Kanal D Camdaki Kız yeni bölüm full HD canlı yayın izle! Camdaki Kız konusu nedir? İşte detaylar haberimizde...
Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız adlı yapım, yeni bölümüyle yeni saatinde 20.00 itibariyle bu akşam ekranlarda.
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Cana'nın Sedat'ın çocuğuna hamile olduğunu öğrenen Rafet'in tüm aile için planları vardır. Cana, Feride'nin kendisini serbest bırakmak için öne sürdüğü şartı çaresiz kabul eder.
Nalan ile Hayri bu kez baş başa balık tutmaya giderler ve daha da yakınlaşırlar. Muzo ise bu anların tanığı olur. Selen; Nalan'ın yalanını yakalar.
Gülcihan ve Rafet'in boşanacağını öğrenen Sedat; Gülcihan'ı ziyarete gider ve Cana ile karşılaşır. Nalan'ın odasındaki notu bulan Feride ise Alp'ten Cana'nın bebeği aldırmadığını öğrenince yeni bir plan yapar.
Hayri ile temiz havada bir gün geçiren Nalan'ın ise keyfi yerindedir. Feride Cana'nın çocuğunun babasının Sedat olduğunu Rafet'e söyler.