Camdaki Kız CANLI izle! Kanal D Camdaki Kız yeni bölüm full HD canlı yayın izle! Camdaki Kız 51. bölüm izle!

Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız bu akşam ekranlara geliyor. Camdaki Kız CANLI izle! Kanal D Camdaki Kız yeni bölüm full HD canlı yayın izle! Camdaki Kız konusu nedir? İşte detaylar haberimizde...

CAMDAKİ KIZ CANLI İZLE!

Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız adlı yapım, yeni bölümüyle yeni saatinde 20.00 itibariyle bu akşam ekranlarda.

KANAL D CAMDAKİ KIZ CANLI İZLE!

CAMDAKİ KIZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Odada Hayri ve Nalan'ın yalnız olduğunu düşünen Feride; yatağında baygın yatan Sedat'ı görür ama yine de sinirlerine hakim olamaz ve Hayri için aklındaki planı hızla harekete geçirir. Felekten bir gece çalan Sedat'ın yaptıklarına çok sinirlenen Nalan onu kolay affetmeyecektir. Rafet'in kendisine karşı yumuşamasını sağlamak için evden ayrılan Gülcihan ise bir süre izini kaybettirmeye kararlıdır. Şirketin yeni yönetim kurulu başkanı olan Selen ise yeni kararlarını açıklar.

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Camdaki Kızı dizi 50. Bölümde Nalan ve Hayri'nin tartışması Muzo'nun dikkatini çekiyor. 29 Eylül Perşembe günü yayınlanan Camdaki Kızı yeni bölümde neler oldu? Camdaki Kız son bölümüyle HD kalitede Kanal D'de! Camdaki Kız 50. Bölümüyle yeni bölümüyle ekrana geldi. Camdaki Kız 50. Bölüm full izle! Camdaki Kız son bölümde Nalan ve Hayri'nin arasındaki gerilim Feride'nin baskısıyla daha da alevleniyor!

Sedat'ın geri dönüşü, hem Selen hem de Feride'nin sarf ettiği sözler Nalan'ın Hayri ile ilgili duygularını bastırmasına sebep olur. Sedat'ı Alp'ten özür dilemesi için Cana ile yaşadıkları eve götüren Rafet; şirkette yaptığı toplantıda da Yönetim Kurulu Başkanlığı'nın artık Selen'e devredildiğini açıklar. Billur ile Nalan ise Sedat'ın dönüşünü kutlamak için dışarıda bir eğlence planlar. Feride, Nalan'ın depodaki panik anlarından şüphe ederek, inceleme yapıyor. Hayri'nin bıraktığı iz, Feride'nin dikkatinden kaçmıyor! Hayri, kendini ele verecek mi?

Nalan'la konuşmak için içeri giren Hayri, Muzo tarafından izlendiğini fark etmez. Nalan, Hayri'ye olan öfkesini çekinmeden bağıra çağıra haykırır. Muzo, ikili arasında yaşanan hararetli tartışmanın farkındadır. Nalan'ın Sedat için organize ettiği gecede Hayri, kıskançlıktan deliye dönüyor. Nalan'ın yanında erkekleri gören Hayri, bir anda mekana giriyor ve Nalan'ı çağırıyor. Nalan ise Hayri'nin sert çıkışının ardından geceyi bitirip konağa dönüyor. Muzo, yasak aşkın farkına varacak mı?