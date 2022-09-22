Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Cihangir Ceyhan, Enis Arıkan gibi oyuncuları yer aldığı Camdaki Kız bu akşam ekranlara geliyor. Camdaki Kız dizisini merak eden seyirciler canlı izle butonunu arıyor. Peki, Camdaki Kız CANLI izle! KANAL D Camdaki Kız yeni bölümü canlı izle! Camdaki Kız 50. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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yönetmenliğini Nadim Güç'ün yaptığı, senaryosunu Seda Altaylı Turgutlu ve Yeşim Aslan'ın yazdığı, psikoloji ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Dizi, Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı romanından uyarlanmıştır. Peki, Camdaki Kız CANLI izle! KANAL D Camdaki Kız yeni bölümü canlı izle! Camdaki Kız 50. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar haberimizde...

CAMDAKİ KIZ CANLI İZLE!

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Sedat'ın hapishanede görmeye daha fazla dayanamayan Rafet, Cana'ya gider. Alp'in şikayetini geri çekmesi için hem Rafet hem Cana hem de Feride dört bir koldan uğraşmaktadır. Nalan'a notu bırakan kişi gizemini korurken; bu not Hayri ile gizli görüşmelerine de vesile olur. Gülcihan'ı affedemeyen Rafet ondan ayrılma konusunda kararlıdır.

CAMDAKİ KIZ OYUNCULARI KİMLER?

Ana karakterler

Nalan İpekoğlu Koroğlu (Burcu Biricik): Feride ile Adil'in gerçekte torunu olmasına rağmen onları annesi ile babası olarak bilmektedir. Sedat ile evlidir.

Hayri Ersoy (Cihangir Ceyhan): Koroğlu Holding'te housekeeping olarak çalışmaktadır. Rafet'in yeni şoförüdür. Nalan'a aşıktır.

Sedat Koroğlu (Feyyaz Şerifoğlu): Rafet ile Gülcihan'ın en küçük çocuğudur, Selen ile Muzo'nun kardeşi, Nalan'ın eşidir.

Hande Ataizi (Cana)

Tamer Levent (Rıfat Koroğlu)

Devrim Yakut (Gülcihan Koroğlu)

Selma Ergeç (Selen Koroğlu)

Şerif Erol (Adil İpekoğlu)

Hamza Yazıcı (Tako)

CAMDAKİ KIZ NEREDE ÇEKİLİYOR?

İpekoğlu ailesinin oturduğu Esra Umur yalısı, Kanlıca, Beykoz, İstanbul

Dizinin çekimleri İstanbul'da gerçekleştirilmektedir. Nalan ve ailesinin ikamet ettiği Esra Umur yalısı, Beykoz'un Kanlıca semtinde bulunmaktadır. Koroğlu ailesinin oturduğu konaktaki çekimler ise Beyoğlu'nun Cihangir mahallesinde yer alan 1850 yılında yapılmış 24 odalı Sadık Paşa Konağında gerçekleştirilmektedir.

CAMDAKİ KIZ 50. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?