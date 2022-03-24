Camdaki Kız canlı izle! Kanal D Camdaki Kız yeni bölüm canlı izle! Camdaki Kız yeni bölümde neler olacak?

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CAMDAKİ KIZ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Camdaki Kız dizisi her Perşembe saat 20:00'da Kanal D ekranlarında seyircisi ile buluşuyor.

CAMDAKİ KIZ KONUSU NEDİR?

Nalan, sıcakkanlılığı ile herkesin ilk görüşte sevgisini kazanan, dünyalar güzeli bir genç kadındır. Ailesinin tek çocuğu olduğu için el bebek gül bebek büyütülmüş, hayatını varlık içinde yaşamış ve en iyi okullardan dereceyle mezun olan Nalan, Türkiye'nin en büyük oteller zinciri olan Koroğlu'nun şirketinde mimar olarak çalışırken birden kendisini Sedat Koroğlu'yla evlilik arifesinde bulur. Nalan ve Sedat, geçmişlerinde sakladıkları karanlık sırlardan uzaklaştıklarını düşünerek, umutla bu masalda el ele yürümeye başlasalar da; kısa bir zaman sonra hayatları, gerçek bir karanlığa gömülecektir.

CAMDAKİ KIZ YENİ BÖLÜM İZLE! (LİNK)

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cana'nın yaptığı sürpriz ziyaret Feride'nin hiç hoşuna gitmez. Adil, Cana'nın gelişiyle Feride'nin öfkesinden payını alır. Feride, Nalan'a annelik dersi vermek için yeni bir plan hazırlar. Nalan ise öğrendiği gerçeklerden sonra oldukça yalnız hisseder. Sedat, Melisa'dan kurtulmak için Cavit'in şirkete ortak olmasını sağlar ancak planı düşündüğü gibi ilerlemez. Melisa'nın tehdidiyle Cana'ya sığınan Sedat, bu işi Cana'nın çözeceğine inanır.

Nalan, Feride'nin acımasız cezalarıyla karşı kalırken bir yandan da Muzo ve Melisa'yı barıştırmaya çalışır. Ancak Muzo, bu olayı bitirme kararı alır. Çünkü Hayri Melisa'yı öğrenmiştir ve Koroğlu Ailesi'nin de bu yalanı öğrenmesi an meselesidir. Melisa, bu oyunun devam etmesi için başta Nalan olmak üzere Hayri'yi de kandırır. Nalan, Muzo'nun Melisa'dan ayrılmaması konusunda ikna etmeye çalışırken onu kötü bir sürpriz bekler.

CAMDAKİ KIZ OYUNCU KADROSU

Burcu Biricik : Nalan

Devrim Yakut : Gülcihan

Enis Arıkan : Muzo

Feri Baycu Güler : Döndü

Feyyaz Şerifoğlu : Sedat

Hamza Yazıcı : Tako

Hande Ataizi : Cana

Merve Polat : Billur

Nihal Menzil : Hafize

Nur Sürer : Feride

Selma Ergeç : Selen

Şerif Erol : Adil

Tamer Levent : Rafet

Tuğrul Tülek : Levent

Cihangir Ceyhan : Hayri

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