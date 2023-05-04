Camdaki Kız canlı izle! Kanal D Camdaki Kız 77. yeni bölüm canlı izle! Camdaki Kız yeni bölümde neler olacak? Kanal D canlı izle!

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CAMDAKİ KIZ CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?

Camdaki Kız dizisini Kanal D'den izleyebileceğiniz gibi resmi web sitesi üzerinden de izleyebilirsiniz.

CAMDAKİ KIZ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Camdaki Kız her hafta Perşembe günleri saat 20:00 'da Kanal D'de yayınlanıyor.

CAMDAKİ KIZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Camdaki Kız 77. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı! Nalan, Hayri'ye evlenmeyeceğini söyleyerek onu şoke ediyor!

Nalan, Hayri ile ilgili düşüncelerinde nettir artık. Hayri'yi karşısına alarak onu şaşkına çeviren açıklamayı yapar. Nalan'ın kendisiyle evlenmek istemediğini öğrenen Hayri, sinirli bir şekilde uzaklaşır. Nalan'a bu süreçte destek olan kişi ise, Muzo olur.

Gülcihan, artık zamanının geldiğini anlar. Herkesle vedalaşırcasına bir yemek organize eder. Sonrasında Rafet, Gülcihan'ı yatağında hareketsiz bir şekilde yatarken bulur.

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

27 Nisan Perşembe günü yayınlanan Camdaki Kızı yeni bölümde Hayri, Nalan'ın evinin önünde Metin'i görünce, onun üstüne gider ve Metin, Nalan'ın babası olduğunu itiraf etmek zorunda kalır. Nalan ise böylece gerçek babasının kim olduğunu öğrenir.

Sedat'ın Nalan'a ev ziyareti Hayri ile Nalan'ın tartışmasına neden olur. Hayri, Nalan'a kendisinden başka kimseyle görüşmemesi yönünde baskısını sürdürür. Hayri, Nalan'a büyük baskı uygulayınca Nalan'a geçmiş travmalarını hatırlatır. Hayri, Nalan'ın Sedat'la görüşmesine son derece karşıdır ve Nalan'ı bu konuda oldukça bunaltır. Hayri'nin Nalan'a olan sevgisi saplantıya dönüşmektedir. Hayri'nin bu saplantılı ruha hali ve Nalan'a kurduğu baskı günden güne daha da fazlalaşır. Nalan, Hayri'nin bu saplantısını fark edip uzaklaşacak mı? Gülcihan'ın hastalığının kendisinden saklandığını öğrenen Selen, tesadüfen gerçekleri öğrenir. Selen, annesinin durumunun ciddiyetini duyunca yere yığılır. İkiz bebeklere hamile olan Selen, bebeklerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Levent başta olmak üzere herkes büyük bir panik yaşar. Selen, bebeklerini kaybedecek mi?

Hafize, evde olmadığı gece Hayri'nin geldiğini öğrenince Nalan, tüm duygularını anlatıyor. Hayri'den kopamadığını itiraf eden Nalan, ona karşı olan duygularını Hafize'ye anlatır. Hafize ise Hayri'ye güvenmediğini bir kez daha vurgular. Nalan'ın Hafize'den tek isteği ise bu zor süreçte yanında olmasıdır. Nalan'ın Hayri'yle olan ilişkisi Billur'u çileden çıkarır. Billur, Muzo'yla Nalan hakkında konuşurken Sedat da onları dinler. Nalan'ın hayatında kimin olduğunu öğrenmekte kararlı olan Sedat, Muzo'nun karşısına geçerek Nalan'ın hayatında kimin olduğunu sorar. Sedat, Nalan'ın hayatındaki kişinin Hayri olduğunu öğrenecek mi? Hayri, Nalan'ın evinin önünde Metin'i görünce, onun üstüne gider ve Metin, Nalan'ın babası olduğunu itiraf etmek zorunda kalır.Bu sırada evden apar topar çıkan Nalan, Metin ve Hayri'nin yanına gelirken şoke eden itirafı duyar. Nalan, öz babasının Metin olduğunu öğrenince ne yapacak?

Camdaki Kız, yeni bölümleriyle her Perşembe 20.00'de Kanal D'de...

CAMDAKİ KIZ OYUNCULARI KİMLER?

Burcu Biricik : Nalan İpekoğlu Koroğlu

Feyyaz Şerifoğlu : Sedat Koroğlu

Enis Arıkan : Muzaffer Koroğlu (Muzo)

Selma Ergeç : Selen Koroğlu

Nur Sürer : Feride İpekoğlu

Şerif Erol : Adil İpekoğlu

Devrim Yakut : Gülcihan Koroğlu

Tamer Levent : Rafet Koroğlu

Hande Ataizi : Cana Yalçın

Tuğrul Tülek : Levent

CAMDAKİ KIZ KONUSU NE?

Nalan, sıcakkanlılığı ile herkesin ilk görüşte sevgisini kazanan, dünyalar güzeli bir genç kadındır. Ailesinin tek çocuğu olduğu için el bebek gül bebek büyütülmüş, hayatını varlık içinde yaşamış ve en iyi okullardan dereceyle mezun olmuştur. Nalan, Türkiye'nin en büyük oteller zinciri Koroğlu'nun şirketinde mimar olarak çalışırken birden kendisini Sedat Koroğluyla evlilik arifesinde bulur. Nalan ve Sedat, geçmişlerinde sakladıkları karanlık sırlardan uzaklaştıklarını düşünerek, umutla bu masalda el ele yürümeye başlasalar da; kısa bir zaman sonra hayatları, gerçek bir karanlığa gömülecektir.