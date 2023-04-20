Camdaki Kız canlı izle! Kanal D Camdaki Kız 75. yeni bölüm canlı izle! Camdaki Kız yeni bölümde neler olacak? Kanal D canlı izle!

Ekranların sevilen dizisi Camdaki Kız bugün yeni bölümü ile KANAL D'de başlıyor. Camdaki Kız canlı izle, yeni bölüm canlı izle! Camdaki Kız 75. bölüm canlı izleme linki! Camdaki Kız yeni bölümde neler olacak? Camdaki Kız son bölümde neler oldu? Camdaki Kız dizisi canlı izle! KANAL D Camdaki Kız izle! Camdaki Kız Canlı izle! Star Camdaki Kız ilk Bölüm canlı izle! 20 Nisan Camdaki Kız full HD Canlı izle! Camdaki Kız canlı izle!

CAMDAKİ KIZ CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?

Camdaki Kız dizisini Kanal D'den izleyebileceğiniz gibi resmi web sitesi üzerinden de izleyebilirsiniz.

CAMDAKİ KIZ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Camdaki Kız her hafta Perşembe günleri saat 20:00 'da Kanal D'de yayınlanıyor.

CAMDAKİ KIZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Camdaki Kız 75. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı! Nalan, Hayri'yi affediyor!

Nalan, Hayri'nin evliliğinin kendisi yüzünden bitmesini istemez. Ancak Hayri, Türkan'dan boşanmakta kararlıdır. Hayri, dediğini yapar ve Türkan'dan boşanır. Nalan, Türkan'a karşı çok mahcuptur. Hayri, Nalan'ın hayatında sahip olduğu yeri tekrar alır. Nalan'ın Hayri'yle görüşmesini istemeyen Billur, Nalan'ı sert bir şekilde uyarır.

Camdaki Kız yeni bölümüyle perşembe saat 20.00'da Kanal D'de!

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Camdaki Kızı dizi 74. Bölüm yayınlandı! Hemen izle! 13 Nisan Perşembe günü yayınlanan Camdaki Kızı yeni bölümde neler oldu? Camdaki Kız son bölümüyle HD kalitede Kanal D'de! Camdaki Kız 74. Bölümün ardından yeni bölüm sonrası 75. bölüm tanıtımı yayınlandı mı? Camdaki Kız 74. Bölüm full izle! Camdaki Kız son bölümde Nalan, Hayri'yi hala sevmesine karşın ondan uzak durmaya çalışır ama Türkan'ın Nalan'ı arayıp yardım istemesi işleri zorlaştıracaktır.

Hayri, Nalan'ı yeniden kazanmak için Türkan'dan boşanacağını düşünür. Türkan, Nalan'a Hayri'den boşanmak istemediğini söyleyince kıyamet kopar. Hayri, Türkan'ın itirafı sonrası şoke olur ve öfkelenir. Nalan, Türkan'ı ve çocukları koruyarak Hayri'yi kapı dışarı eder. Nalan, Hayri'nin evli ve çocuklu olduğunu bilmediğini ve mahcup olduğunu söyleyerek Türkan'dan özür diledi. Nalan, Türkan'ın hayatını nasıl çıkmaza soktuğunu kendi gözleriyle görmüştür. Hayri ise Türkan'ı Nalan'ın evinden çıkarmanın peşindedir. Türkan'ı ve çocukları alıp Nalan'ın evine gelen Hayri, Nalan'ı çileden çıkarır. Nalan, Hayri'yi kapı dışarı eder, ancak Hayri sakinleşmez ve Nalan bu durumun içinden çıkmaya çalışır. Nalan, Hayri'yi görmek istemediğini söyleyerek yerden yere vurur.

Billur'la Muzo ise Nalan'ın tekrar Hayri'ye dönmemesi için iş birliği yapmaya devam ederler. Billur, Muzo'ya son zamanlarda kendisini daha da yakın hisseder. Muzo'nun iyi bir kalbi olduğunu gören Billur duygularına hakim olamaz ve Muzo'yla daha da yakından bir iletişim kurar. Sedat, kendisi için yeni bir adım atmayı başarır. Hayri, Türkan'la boşanmaya kararlıdır ancak boşanma kağıtlarıyla eve geldiğinde bir sürprizle karşılaşır.

Camdaki Kız, yeni bölümleriyle her Perşembe 20.00'de Kanal D'de...

CAMDAKİ KIZ OYUNCULARI KİMLER?

Burcu Biricik : Nalan İpekoğlu Koroğlu

Feyyaz Şerifoğlu : Sedat Koroğlu

Enis Arıkan : Muzaffer Koroğlu (Muzo)

Selma Ergeç : Selen Koroğlu

Nur Sürer : Feride İpekoğlu

Şerif Erol : Adil İpekoğlu

Devrim Yakut : Gülcihan Koroğlu

Tamer Levent : Rafet Koroğlu

Hande Ataizi : Cana Yalçın

Tuğrul Tülek : Levent

CAMDAKİ KIZ KONUSU NE?

Nalan, sıcakkanlılığı ile herkesin ilk görüşte sevgisini kazanan, dünyalar güzeli bir genç kadındır. Ailesinin tek çocuğu olduğu için el bebek gül bebek büyütülmüş, hayatını varlık içinde yaşamış ve en iyi okullardan dereceyle mezun olmuştur. Nalan, Türkiye'nin en büyük oteller zinciri Koroğlu'nun şirketinde mimar olarak çalışırken birden kendisini Sedat Koroğluyla evlilik arifesinde bulur. Nalan ve Sedat, geçmişlerinde sakladıkları karanlık sırlardan uzaklaştıklarını düşünerek, umutla bu masalda el ele yürümeye başlasalar da; kısa bir zaman sonra hayatları, gerçek bir karanlığa gömülecektir.