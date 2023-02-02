Camdaki Kız canlı izle! Kanal D Camdaki Kız 67. yeni bölüm canlı izle! Camdaki Kız yeni bölümde neler olacak?

Camdaki Kız 68. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Camdaki Kız 68. yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Camdaki Kız 68. fragman ne zaman çıkar?

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CAMDAKİ KIZ CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?

Camdaki Kız dizisini Kanal D'den izleyebileceğiniz gibi resmi web sitesi üzerinden de izleyebilirsiniz.

CAMDAKİ KIZ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Camdaki Kız her hafta Perşembe günleri saat 20:00 'da Kanal D'de yayınlanıyor.

CAMDAKİ KIZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Camdaki Kız 67. Bölüm Fragmanı yayınlandı! Sedat Nalan'ı aldatıyor! Camdaki Kız'ın yeni bölümünden ilk tanıtım yayınlandı! Camdaki Kız 26 Ocak Perşembe akşamı yayınlanan son bölümünün ardından yeni bölüm tanıtımı merak uyandırdı! Camdaki Kız 2 Şubat Perşembe günü yayınlanacak bölümden ilk fragman yayınlandı. Camdaki Kız'ın yeni bölümünde neler olacak?

Nalan'ı yakalayan Sedat çok sinirlenir. Yatak odasında tartışmaya başlayan ikili çok gerilir. Sedat sinirlerine hakim olamaz ve Nalan'a tokat atar. Nalan ise evi terk eder. Olayların üzerinden biraz zaman geçer ve Nalan, Muzo ve Selen Sedat'ı bir otel odasında sekreteriyle yakalar.

Camdaki Kız yeni bölümüyle Perşembe 20.00'da Kanal D'de!

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Camdaki Kızı dizi 66. Bölüm yayınlandı! Hemen izle! 26 Ocak Perşembe günü yayınlanan Camdaki Kızı yeni bölümde neler oldu? Camdaki Kız son bölümüyle HD kalitede Kanal D'de! Camdaki Kız 66. Bölümün ardından yeni bölüm sonrası yeni bölüm tanıtımı yayınlandı mı? Camdaki Kız 66. Bölüm full izle! Camdaki Kız son bölümde Sedat, Nalan ve Hayri'yi birlikte yakalayacak mı?

Nalan, Hayri'nin evine gidince kimse Nalan'a ulaşamaz. Gülcihan başta olmak üzere konaktaki herkes Nalan için endişe duyar. Hayri ile Nalan'ın sır dolu gecesi yeni bir dönemin başlangıcı olacaktır. Nalan, konağa geldiğinde söylediği yalana herkesi inandırsa da Muzo'ya inandıramaz. Nalan'ın kafası Hayri ile yaşadıklarından dolayı çok karışıktır. Nalan, Hayri'yle birlikte olduğunu Billur'a itiraf ederken oldukça utanır.

Selen'in Emir'le aynı mekanda olduğunu öğrenen Gülcihan bu duruma müdahale eder ancak Emir'den Selen'le ilgili beklemediği bir itiraf duyar. Emir'in bu itirafı Gülcihan'ı adeta alt üst eder.

Billur, Nalan'a da iyi geleceğini düşünerek kebapçıda yemek yemeği teklif eder. Nalan, Nalan'ın kafası Hayri ile yaşadıklarından dolayı çok karışıktır. Hayri'yi davet eden Billur, Nalan için çok tehlikeli bir adım atar. Nalan, Sedat'ın mekana girmesiyle şoke olur. Peki Sedat, Hayri'yi görecek mi?

Camdaki Kız, yeni bölümleriyle her Perşembe 20.00'de Kanal D'de...

CAMDAKİ KIZ OYUNCULARI KİMLER?

Burcu Biricik : Nalan İpekoğlu Koroğlu

Feyyaz Şerifoğlu : Sedat Koroğlu

Enis Arıkan : Muzaffer Koroğlu (Muzo)

Selma Ergeç : Selen Koroğlu

Nur Sürer : Feride İpekoğlu

Şerif Erol : Adil İpekoğlu

Devrim Yakut : Gülcihan Koroğlu

Tamer Levent : Rafet Koroğlu

Hande Ataizi : Cana Yalçın

Tuğrul Tülek : Levent

CAMDAKİ KIZ KONUSU NE?

Nalan, sıcakkanlılığı ile herkesin ilk görüşte sevgisini kazanan, dünyalar güzeli bir genç kadındır. Ailesinin tek çocuğu olduğu için el bebek gül bebek büyütülmüş, hayatını varlık içinde yaşamış ve en iyi okullardan dereceyle mezun olmuştur. Nalan, Türkiye'nin en büyük oteller zinciri Koroğlu'nun şirketinde mimar olarak çalışırken birden kendisini Sedat Koroğluyla evlilik arifesinde bulur. Nalan ve Sedat, geçmişlerinde sakladıkları karanlık sırlardan uzaklaştıklarını düşünerek, umutla bu masalda el ele yürümeye başlasalar da; kısa bir zaman sonra hayatları, gerçek bir karanlığa gömülecektir.