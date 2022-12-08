Camdaki Kız canlı izle! Kanal D Camdaki Kız 60. yeni bölüm canlı izle! Camdaki Kız yeni bölümde neler olacak?

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CAMDAKİ KIZ CANLI İZLE!

CAMDAKİ KIZ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Camdaki Kız her hafta Perşembe günleri saat 20:00 'da Kanal D'de yayınlanıyor.

CAMDAKİ KIZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Camdaki Kız 60. Bölüm Fragmanı - 2 yayınlandı! Hemen İzle! Camdaki Kız yeni bölümünden yeni tanıtım yayınlandı! Camdaki Kızı merakla beklenen 8 Aralık Perşembe günü yayınlanacak olan yeni bölümünde neler olacak? Camdaki Kizi izle! Nalan evi terk edip Hayri'ye mi gidecek? Sedat ve Hayri'nin karşılaşması nasıl sonuçlanacak?

Camdaki Kız yeni bölümüyle Perşembe 20.00'da Kanal D'de!

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Camdaki Kızı dizi 59. Bölüm yayınlandı! Hemen izle! 1 Aralık Perşembe günü yayınlanan Camdaki Kızı yeni bölümde neler oldu? Camdaki Kız son bölümüyle HD kalitede Kanal D'de! Camdaki Kız 59. Bölümün ardından yeni bölüm sonrası yeni bölüm tanıtımı yayınlandı mı? Camdaki Kız 59. Bölüm full izle! Camdaki Kız son bölümde Nalan'ın Billur'da olmadığını gören Feride, Billur'dan hesap sorar. Nalan gemileri yakıyor ve konağa dönmemekte kararlıdır.

Nalan'ın Billur'da olmadığını gören Feride, Billur'dan hesap sorar. Olaya müdahale eden Muzo sayesinde Hayri Nalan'ı Billiur'un evine getirir. Nalan'ın Hayri'yle olduğunu anlayan Feride, Hafize'yi çağırarak ondan korseyi getirmesini ister. Korse kozu da Nalan' yolundan döndürmeye yetmez. Cana'nın tehdidine boyun eğmek zorunda kalan Gülcihan ise Cavit'ten yardım ister.

Camdaki Kız, yeni bölümleriyle her Perşembe 20.00'de Kanal D'de...

CAMDAKİ KIZ OYUNCULARI KİMLER?

Burcu Biricik : Nalan İpekoğlu Koroğlu

Feyyaz Şerifoğlu : Sedat Koroğlu

Enis Arıkan : Muzaffer Koroğlu (Muzo)

Selma Ergeç : Selen Koroğlu

Nur Sürer : Feride İpekoğlu

Şerif Erol : Adil İpekoğlu

Devrim Yakut : Gülcihan Koroğlu

Tamer Levent : Rafet Koroğlu

Hande Ataizi : Cana Yalçın

Tuğrul Tülek : Levent

CAMDAKİ KIZ KONUSU NE?

Nalan, sıcakkanlılığı ile herkesin ilk görüşte sevgisini kazanan, dünyalar güzeli bir genç kadındır. Ailesinin tek çocuğu olduğu için el bebek gül bebek büyütülmüş, hayatını varlık içinde yaşamış ve en iyi okullardan dereceyle mezun olmuştur. Nalan, Türkiye'nin en büyük oteller zinciri Koroğlu'nun şirketinde mimar olarak çalışırken birden kendisini Sedat Koroğluyla evlilik arifesinde bulur. Nalan ve Sedat, geçmişlerinde sakladıkları karanlık sırlardan uzaklaştıklarını düşünerek, umutla bu masalda el ele yürümeye başlasalar da; kısa bir zaman sonra hayatları, gerçek bir karanlığa gömülecektir.