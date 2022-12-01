Camdaki Kız canlı izle! Kanal D Camdaki Kız 59. yeni bölüm canlı izle! Camdaki Kız yeni bölümde neler olacak?

Ekranların sevilen dizisi Camdaki Kız bugün yeni bölümü ile KANAL D'de başlıyor. Camdaki Kız canlı izle, yeni bölüm canlı izle! Camdaki Kız 59. bölüm canlı izleme linki! Camdaki Kız yeni bölümde neler olacak? Camdaki Kız son bölümde neler oldu? Camdaki Kız dizisi canlı izle! KANAL D Camdaki Kız izle! Camdaki Kız Canlı izle! Star Camdaki Kız ilk Bölüm canlı izle! 1 Aralık Camdaki Kız full HD Canlı izle! Camdaki Kız canlı izle!

CAMDAKİ KIZ CANLI İZLE!

CAMDAKİ KIZ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Camdaki Kız her hafta Perşembe günleri saat 20:00 'da Kanal D'de yayınlanıyor.

CAMDAKİ KIZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Camdaki Kız 59. Bölüm 2. Fragmanı yayında! Feride, Nalan ve Hayri'yi birlikte yakalıyor!

Nalan, Hayri'yi Billur'un evine yemeğe davet eder. Bu sırada da Sedat, Billur'un evinin önünde sarhoş bir halde Nalan'a bağırır. Nalan, yeni bir ev tutar ve Hayri'yle birlikte hayaller kurar. Feride ise bu sırada Hayri ve Nalan'ı yakalar.

Camdaki Kız yeni bölümüyle Perşembe 20.00'da Kanal D'de!

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Camdaki Kızı dizi 58. Bölümde Cana'nın bebek itirafı üzerine konağa gelen Nalan, hem Sedat'la hem de tüm Koroğlu ailesi ile yüzleşir. 24 Kasım Perşembe günü yayınlanan Camdaki Kızı yeni bölümde neler oldu? Camdaki Kız son bölümüyle HD kalitede Kanal D'de! Camdaki Kız 58. Bölümüyle yeni bölümüyle ekrana geldi. Camdaki Kız 58. Bölüm full izle! Camdaki Kız son bölümde Hayri, yine tüm desteğiyle Nalan'ın yanındadır. Nalan ise bu desteğe kayıtsız kalamaz.

Cana'nın bebek itirafı üzerine konağa gelen Nalan, hem Sedat'la hem de tüm Koroğlu ailesi ile yüzleşir. Sedat'a sert bir tokat atarak bütün öfkesini kusar. Nalan, herkes tarafından kandırılmanın acısını kendisine yeni bir hayat kurarak alacaktır. Tüm ısrarlara ve Feride'ye rağmen evi terk eder. Hayri, Nalan'ın evi terk etmesinin ardından peşinden gider. Billur'un evinin önünde Nalan'ı bekler ve Nalan'a teselli vermek için hayatla ilgili önemli tavsiyelerde bulunur.

Sedat, Rafet'in üzerine gelmesiyle geçmişe hatta çocukluğunda yaşadığı günlere geri döner. Sedat, babasından görmediği sevgiyi kendisinin de gösteremediğini söyleyerek gözyaşlarına boğulur. Rafet ise Sedat'ın bu çıkışına bir şey diyemez. Sedat; Cana'dan hesap sormak için Cana'nın Alp'le yaşadığı eve gidince Alp'le yeni bir kavgaya tutuşur. Cavit, Sedat'ı Alp'in yanından uzaklaştırarak sahip çıkar.

Nalan, Hayri'nin ilgisiyle aşk sarhoşu olurken Feride de Nalan'ın peşine düşer. Feride, Nalan'ı Billur'un evinde bulmayınca Billur'un yalanı ortaya çıkar. Feride, Nalan'ın Hayri'yle görüştüğünden artık emin gibidir. Feride, kıyameti koparır.

Camdaki Kız, yeni bölümleriyle her Perşembe 20.00'de Kanal D'de...

CAMDAKİ KIZ OYUNCULARI KİMLER?

Burcu Biricik : Nalan İpekoğlu Koroğlu

Feyyaz Şerifoğlu : Sedat Koroğlu

Enis Arıkan : Muzaffer Koroğlu (Muzo)

Selma Ergeç : Selen Koroğlu

Nur Sürer : Feride İpekoğlu

Şerif Erol : Adil İpekoğlu

Devrim Yakut : Gülcihan Koroğlu

Tamer Levent : Rafet Koroğlu

Hande Ataizi : Cana Yalçın

Tuğrul Tülek : Levent

CAMDAKİ KIZ KONUSU NE?

Nalan, sıcakkanlılığı ile herkesin ilk görüşte sevgisini kazanan, dünyalar güzeli bir genç kadındır. Ailesinin tek çocuğu olduğu için el bebek gül bebek büyütülmüş, hayatını varlık içinde yaşamış ve en iyi okullardan dereceyle mezun olmuştur. Nalan, Türkiye'nin en büyük oteller zinciri Koroğlu'nun şirketinde mimar olarak çalışırken birden kendisini Sedat Koroğluyla evlilik arifesinde bulur. Nalan ve Sedat, geçmişlerinde sakladıkları karanlık sırlardan uzaklaştıklarını düşünerek, umutla bu masalda el ele yürümeye başlasalar da; kısa bir zaman sonra hayatları, gerçek bir karanlığa gömülecektir.