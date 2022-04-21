Camdaki Kız CANLI izle! Kanal D Camdaki Kız 40. yeni bölüm canlı izle! Camdaki Kız yeni bölümde neler olacak? Kanal D canlı izleme linki!

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CAMDAKİ KIZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Hayri, Nalan'a olan hislerini itiraf edebilecek mi?

Nalan'a olan hislerini itiraf etmeye karar veren Hayri, cesaretini toplar ancak Nalan bu konuşmayı engeller. Hayri hislerini itiraf edemese de, magazinciler ikili arasında geçen anı yakalayacak, Feride ise bunun itikamını Nalan'dan alacaktır. Muzo, Pera'ya gözdağı vermeye çalışan Selen'i yakalar ve bu duruma çok sinirlenir. Bu durum Muzo ve Pera'nın daha da yakınlaşmasına neden olacaktır. Nalan ve Hayri arasında yaşanacaklardan korkan Feride, konuya Sedat'ı dahil etme kararı alır ve ona reddedemeyeceği bir teklifte bulunur.

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CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Camdaki Kızı dizi 39. Bölümde Feride, Nalan ve Hayri'yi takip ediyor. 14 Nisan Perşembe günü yayınlanan Camdaki Kızı yeni bölümde neler oldu? Camdaki Kız son bölümüyle HD kalitede Kanal D'de! Camdaki Kız 39. Bölümüyle yeni bölümüyle ekrana geldi. Camdaki Kız 39. Bölüm full izle! Camdaki Kız son bölümde Nalan, Hayri'nin kendisine olan duygularını öğrenirken Feride'den kendini nasıl koruyacak?

Çocukluğundan beri aşık olmaktan korkan Nalan, Hayri'nin cüzdanında kendi fotoğrafını görünce ne yapacağını şaşırır. Nalan, çocukluğunda aşk duygusuna Feride'den gördüğü baskıyla adeta tövbe eder. Nalan'ın Feride'yle olan imtihanı devam ederken geçmiş peşini bırakmaz. Billur, bu zor günlerde yine Nalan'ın yanındadır. Feride, bahçedeki manolya ağacını Hayri'nin diktiğini öğrenince, Hayri'ye karşı daha sert bir tutum sergiler ve onunla yüzleşir. Hayri'nin Nalan'la olan yakınlığı Feride'yi farklı planlar yapmaya itiyor. Hayri, arkasını her döndüğünde Feride'yi görmeye mahkum oluyor.

Levent'in kaçırıldığını Rafet'e söyleyemeyen Selen, soluğu Cavit'in yanında alır. Levent'in serbest bırakılması için karşılığında yüksek meblağda istenir. Selen ve Cavit, rehin alınan Levent'i kurtarabilecek mi?

Nalan, arabada içinde kendi fotoğrafının olduğunu gördüğü Hayri'nin cüzdanını bulur. Nalan yaşadığı şoku atlatıp konağa döndüğünde cüzdanı birilerinin bulabileceği şekilde yere koyar. Feride ise Nalan'ı takip ettiğinde Hayri'nin cüzdanını ele geçirir. Feride, Hayri'nin cüzdanında Nalan'ın fotoğrafını görecek mi?

Camdaki Kız, yeni bölümleriyle her Perşembe Kanal D'de...

CAMDAKİ KIZ KONUSU NE?

Nalan, sıcakkanlılığı ile herkesin ilk görüşte sevgisini kazanan, dünyalar güzeli bir genç kadındır. Ailesinin tek çocuğu olduğu için el bebek gül bebek büyütülmüş, hayatını varlık içinde yaşamış ve en iyi okullardan dereceyle mezun olmuştur. Nalan, Türkiye'nin en büyük oteller zinciri Koroğlu'nun şirketinde mimar olarak çalışırken birden kendisini Sedat Koroğluyla evlilik arifesinde bulur. Nalan ve Sedat, geçmişlerinde sakladıkları karanlık sırlardan uzaklaştıklarını düşünerek, umutla bu masalda el ele yürümeye başlasalar da; kısa bir zaman sonra hayatları, gerçek bir karanlığa gömülecektir.

CAMDAKİ KIZ OYUNCULARI KİMLER?

Burcu Biricik : Nalan İpekoğlu Koroğlu

Feyyaz Şerifoğlu : Sedat Koroğlu

Enis Arıkan : Muzaffer Koroğlu (Muzo)

Selma Ergeç : Selen Koroğlu

Nur Sürer : Feride İpekoğlu

Şerif Erol : Adil İpekoğlu

Devrim Yakut : Gülcihan Koroğlu

Tamer Levent : Rafet Koroğlu

Hande Ataizi : Cana Yalçın

Tuğrul Tülek : Levent

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