Camdaki Kız CANLI izle! Kanal D Camdaki Kız 39. yeni bölüm canlı izle! Camdaki Kız yeni bölümde neler olacak? Kanal D canlı izleme linki!

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CAMDAKİ KIZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Hayri, Nalan'a olan duygularını itiraf edebilecek mi?

Nalan, Feride'nin korkusundan Hayri'yle yan yana gelmeye çekinse de öğrendiği gerçek onu daha da tehlikeye sokar. Feride, Hayri'nin cüzdanında Nalan'ın fotoğrafını görünce ne yapacak?

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CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nalan ve Hayri arasında büyük engeller yaşanıyor. 7 Nisan Perşembe günü yayınlanan Camdaki Kızı yeni bölümde neler oldu? Camdaki Kız son bölümüyle HD kalitede Kanal D'de! Camdaki Kız 38. Bölümüyle yeni bölümüyle ekrana geldi. Camdaki Kız 38. Bölüm full izle! Camdaki Kız son bölümde Feride, Hayri ve Nalan'ın yan yana gelmemesi için elinden geleni yapıyor.

Nalan, mantığı aksini söylese de kalbini dinleyerek tekrar Hayri ile görüşünce, Feride'ye yakalanır. Feride, Nalan'ın yalan söylemesi ve sonrasında Hayri'yle görüştüğünü öğrenince küplere biniyor. Nalan, Feride'den kurtulabilecek mi? Hayri'nin Nalan'a olan yakınlığı Feride'yi çileden çıkarır. Nalan, Hayri'nin Feride'den duyacaklarını tahmin eder ve daha da üzülür. Feride'nin Hayri'ye karşı söylediği sözler oldukça ağır olur.

Rafet, şirket giderlerini kontrol eder ancak, hesapta olmayan harcamalar Rafet'in dikkatini çeker. Rafet, depoya ödenen kirayı duyduktan sonra olayın peşine düşer. Sedat'ın araba koleksiyonu olduğunu öğrenen Rafet, Muzo ve Sedat'ı öfkeyle fırçalar. Levent, eniştesinin kumar borcu yüzünden ablasına para verecektir. Selen'in kurduğu planla ve Döndü'nün desteğiyle gerekli para bulunur. Ancak Levent, olayın sonunda tefeciler tarafından kaçırılır.

CAMDAKİ KIZ KONUSU NE?

Nalan, sıcakkanlılığı ile herkesin ilk görüşte sevgisini kazanan, dünyalar güzeli bir genç kadındır. Ailesinin tek çocuğu olduğu için el bebek gül bebek büyütülmüş, hayatını varlık içinde yaşamış ve en iyi okullardan dereceyle mezun olmuştur. Nalan, Türkiye'nin en büyük oteller zinciri Koroğlu'nun şirketinde mimar olarak çalışırken birden kendisini Sedat Koroğluyla evlilik arifesinde bulur. Nalan ve Sedat, geçmişlerinde sakladıkları karanlık sırlardan uzaklaştıklarını düşünerek, umutla bu masalda el ele yürümeye başlasalar da; kısa bir zaman sonra hayatları, gerçek bir karanlığa gömülecektir.

CAMDAKİ KIZ OYUNCULARI KİMLER?