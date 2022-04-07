Camdaki Kız canlı izle! Kanal D Camdaki Kız 38. yeni bölüm canlı izle! Camdaki Kız yeni bölümde neler olacak?

Ekranların sevilen dizisi Camdaki Kız bugün KANAL D'de başlıyor. Camdaki Kız canlı izle, yeni bölüm canlı izle! Camdaki Kız 38. bölüm canlı izleme linki! Camdaki Kız yeni bölümde neler olacak? Camdaki Kız son bölümde neler oldu? Camdaki Kız dizisi canlı izle! KANAL D Camdaki Kız izle! Camdaki KızCanlı izle! Star Camdaki Kız ilk Bölüm canlı izle! 7 Nisan Camdaki Kız full HD Canlı izle! Camdaki Kız canlı izle! Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

CAMDAKİ KIZ CANLI İZLE!

CAMDAKİ KIZ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Camdaki Kız her hafta Perşembe günleri saat 20:00 'da Kanal D'de yayınlanıyor.

CAMDAKİ KIZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Camdaki Kız 38. Bölüm Fragmanı yayında! Feride, Hayri'yi tehdit ediyor!

Nalan'a oda cezası veren Feride, Hayri'yi de sıkıştırıyor. Ancak bu durum Nalan'ın Hayri'ye daha fazla yakınlaşmasına sebebiyet veriyor.

Camdaki Kız yeni bölümüyle Perşembe 20.00'da Kanal D'de!

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Camdaki Kızı dizi 37. Bölümde Hayri ve Nalan'ın yakınlaşması Feride'yi fazlasıyla huzursuz ediyor. 31 Mart Perşembe günü yayınlanan Camdaki Kızı yeni bölümde neler oldu? Camdaki Kız son bölümüyle HD kalitede Kanal D'de! Camdaki Kız 37. Bölümüyle yeni bölümüyle ekrana geldi. Camdaki Kız 37. Bölüm full izle! Camdaki Kız son bölümde Nalan, Hayri'ye olan duygularına teslim olacak mı?

Nalan, kimsenin kendini anlamamasından yakınırken, bir tek Hayri'nin ona iyi geldiğinden artık emindir. Feride'nin baskılarına karşı duygularını yaşamayan Nalan, Billur'un sorduğu soruya nasıl cevap vereceğini bilemez. Peki Nalan, Hayri'ye aşık mı oldu? Nalan, Hayri'ye olan duygularını fark etmeye başladıktan sonra Sedat'ta iyice uzaklaşır. Sedat ise Nalan'ın bu soğuk tavırlarına artık katlanmaktan vazgeçer. Feride, duruma hemen müdahale eder ve Nalan'ın Sedat'tan özer dileyip eve çağırması söyler. Ancak Nalan, duygularından vazgeçmez ve Feride, başarısız olur. Cana, Feride'nin tehditlerini bahane ederek Sedat'ı görmeye gidiyor. Ancak Sedat, bulunduğu durumdan kurtulmak için Cana'dan uzak durur. Babasından ve Feride'den korkan Sedat, Cana'nın ısrarıyla zor anlar yaşar.

Nalan, babasını kaybettiği günden itibaren son defa yaşadıkları eğlenceli günü unutamıyor. Hayri'yle birlikte zaman geçirmek için konaktan çıkıyor. Feride ise Nalan'a güvenmeyip peşlerine takılıyor. Nalan, bir anda Feride'nin seslenişini duyunca şoke oluyor. Feride, bu kez Nalan'ın canını nasıl yakacak?

Camdaki Kız, yeni bölümleriyle her Perşembe Kanal D'de...

CAMDAKİ KIZ OYUNCULARI KİMLER?

Burcu Biricik : Nalan İpekoğlu Koroğlu

Feyyaz Şerifoğlu : Sedat Koroğlu

Enis Arıkan : Muzaffer Koroğlu (Muzo)

Selma Ergeç : Selen Koroğlu

Nur Sürer : Feride İpekoğlu

Şerif Erol : Adil İpekoğlu

Devrim Yakut : Gülcihan Koroğlu

Tamer Levent : Rafet Koroğlu

Hande Ataizi : Cana Yalçın

Tuğrul Tülek : Levent

CAMDAKİ KIZ KONUSU NE?

Nalan, sıcakkanlılığı ile herkesin ilk görüşte sevgisini kazanan, dünyalar güzeli bir genç kadındır. Ailesinin tek çocuğu olduğu için el bebek gül bebek büyütülmüş, hayatını varlık içinde yaşamış ve en iyi okullardan dereceyle mezun olmuştur. Nalan, Türkiye'nin en büyük oteller zinciri Koroğlu'nun şirketinde mimar olarak çalışırken birden kendisini Sedat Koroğluyla evlilik arifesinde bulur. Nalan ve Sedat, geçmişlerinde sakladıkları karanlık sırlardan uzaklaştıklarını düşünerek, umutla bu masalda el ele yürümeye başlasalar da; kısa bir zaman sonra hayatları, gerçek bir karanlığa gömülecektir.

Haberler.com - Gündem