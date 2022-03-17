Camdaki Kız CANLI izle! Kanal D Camdaki Kız 35. bölüm canlı izle! Camdaki Kız yeni bölümde neler oldu?

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CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Camdaki Kızı dizi 34. Bölümde Nalan, yaşadığı acının ardından toparlanabilecek mi? 10 Mart Perşembe günü yayınlanan Camdaki Kızı yeni bölümde neler oldu? Camdaki Kız son bölümüyle HD kalitede Kanal D'de! Camdaki Kız 34. Bölümüyle yeni bölümüyle ekrana geldi. Camdaki Kız 34. Bölüm full izle! Camdaki Kız son bölümde Nalan'ın acısı Hayri'yle yakınlaşmasına sebep oluyor.

Bebeğini kaybetme korkusuyla hastaneye götürülen Nalan, kötü haberi doktorundan alır. Yaşanılan kayıp, hem Koroğlu Ailesi'ni hem de İpekoğlu Ailesi'ni derinden yaralar. Nalan, gözyaşları içinde bebeğinin acısını yaşarken Feride'nin tepkisi için de ayrıca korkar. Rafet, Selen ve Levent'in hastanede yaptığı konuşmada Sedat'a saldıranların Alp'in adamları olduğunu duyar. Alp'ten hesap sormaya giden Rafet, Sedat'ın Cana'yla ilişkisinin devam ettiğini belgeleyen görüntüleri izler. Alp, bebeğin düşmesinin sorumlusu Sedat olduğunu söyleyince Rafet bir kez daha yıkılır.

Nalan, bebeğini kaybetmenin acısıyla etrafındaki kimseden aradığı desteği bulamayınca kendisini daha da yalnız hissediyor. Nalan, kendisini anlayabilen tek kişinin Hayri olduğunu hissediyor. Tüm yaşadığı kötü olayların ardından Nalan'ın kendini iyi hissetmesi oldukça zor olur. Hayri'den hoşlanmayan Feride, onu sürekli Nalan'ın etrafında görünce daha da öfkelenir. Nalan'ın Hayri'yle samimiyet içinde olması Feride'yi son derece rahatsız eder. Ancak Nalan, annesinin uyarılarını dikkate almaz. Nalan ve Hayri'nin yakınlaşması Feride için son derece tehlikelidir. Peki Feride, bu yakınlaşmaya nasıl engel olacak?

CAMDAKİ KIZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Feride her ne kadar bunu istemese de Adil gerçekleri Nalan'a anlatmaya karar verir. Nalan'ı ise büyük bir yıkım beklemektedir.

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