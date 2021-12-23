Camdaki Kız canlı izle! Kanal D Camdaki Kız 25. yeni bölüm canlı izle! Camdaki Kız yeni bölümde neler olacak?
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Camdaki Kız her hafta Perşembe günleri saat 20:00 'da Kanal D'de yayınlanıyor.
Camdaki Kız 25. Bölüm Fragmanı - 2 yayında! Nalan, Feride'nin karşısına anne olma isteğiyle çıkıyor!
Feride, Adil'in Cana ile olan yakınlaşması karşısında sessiz kalmaz ve pençelerini çıkartır. Diğer taraftan Koroğlu ailesi de önlenilemez bir kaosun pençesine düşmüştür. Olaylar gittikçe karmaşık bir hal almaya başlar. Selen'in hamile olmadığı gerçeği ise su yüzüne çıkmıştır. Nalan ile Feride arasında da bir yüzleşme yaşanır.
Camdaki Kız yeni bölümüyle Perşembe 20.00'da Kanal D'de!
Camdaki Kızı dizi 24. Bölümde Adil, Nalan'dan onlara gerçeği anlatması için zaman tanımasını isterken Feride, buna engel olur. 16 Aralık Perşembe günü yayınlanan Camdaki Kızı yeni bölümde neler oldu? Camdaki Kız son bölümüyle HD kalitede Kanal D'de! Camdaki Kız 24. Bölümüyle yeni bölümüyle ekrana geldi. Camdaki Kız 24. Bölüm full izle! Camdaki Kız son bölümde Nalan, Sema gerçeğini öğrendikten sonra büyük bir yıkım yaşıyor.
Nalan, Feride'ye Sema'nın kim olduğunu sorunca Feride, sinir krizi geçiriyor. Sema'nın hayalini gören acılı anne, evdeki tüm eşyaları yerle bir ediyor. Nalan, gerçekleri öğrenme konusunda ısrarcı olunca Adil, anlatacaklarını fakat zamana ihtiyaçları olduğunu söylüyor. Diğer taraftan Sedat, Cavit'ten Melisa'da bulunan görüntüleri için yardım istiyor. Ancak Cavit'in sert tavrı Sedat'ı daha da tedirgin ediyor. Cavit, Sedat'a Koroğlu şirketine ortak olmaya karşılık yardım edecektir. Ancak Sedat'ın bu durumu Rafet'e kabul ettirmesi yeni bir kaosa neden olacaktır.
Nalan, hem nefes almak hem de Selen ve Levent'in arasını düzeltmek için dışarıda bir organizasyon yapıyor. Organizasyonda Melisa ve Sedat'ın tekrar karşı karşıya gelmesi Sedat'ı rahatsız etmeye devam ediyor. Melisa'nın mekanda Alper'in kendilerini takip ettiğini fark etmesi ise Muzo'nun engeliyle atlatılıyor. Rafet, Koroğlu Ailesi'nde oylamayla Cavit'in ortaklığı konusunda sonuca varmak istiyor. Kritik toplantıda ise içeri giren sürpriz isim herkesi şoke ediyor.
Camdaki Kız, yeni bölümleriyle her Perşembe Kanal D'de...
Burcu Biricik : Nalan İpekoğlu Koroğlu
Feyyaz Şerifoğlu : Sedat Koroğlu
Enis Arıkan : Muzaffer Koroğlu (Muzo)
Selma Ergeç : Selen Koroğlu
Nur Sürer : Feride İpekoğlu
Şerif Erol : Adil İpekoğlu
Devrim Yakut : Gülcihan Koroğlu
Tamer Levent : Rafet Koroğlu
Hande Ataizi : Cana Yalçın
Tuğrul Tülek : Levent
Nalan, sıcakkanlılığı ile herkesin ilk görüşte sevgisini kazanan, dünyalar güzeli bir genç kadındır. Ailesinin tek çocuğu olduğu için el bebek gül bebek büyütülmüş, hayatını varlık içinde yaşamış ve en iyi okullardan dereceyle mezun olmuştur. Nalan, Türkiye'nin en büyük oteller zinciri Koroğlu'nun şirketinde mimar olarak çalışırken birden kendisini Sedat Koroğluyla evlilik arifesinde bulur. Nalan ve Sedat, geçmişlerinde sakladıkları karanlık sırlardan uzaklaştıklarını düşünerek, umutla bu masalda el ele yürümeye başlasalar da; kısa bir zaman sonra hayatları, gerçek bir karanlığa gömülecektir.