Camdaki Kız canlı izle! Kanal D Camdaki Kız 25. yeni bölüm canlı izle! Camdaki Kız yeni bölümde neler olacak?

Ekranların sevilen dizisi Camdaki Kız bugün 25. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Camdaki Kız canlı izle, yeni bölüm canlı izle! Camdaki Kız 25. bölüm canlı izleme linki! Camdaki Kız yeni bölümde neler olacak? Camdaki Kız son bölümde neler oldu? Camdaki Kız dizisi canlı izle! KANAL D Camdaki Kız izle! Camdaki Kız Canlı izle! Star Camdaki Kız ilk Bölüm canlı izle! 23 Aralık Camdaki Kız full HD Canlı izle! Camdaki Kız canlı izle!

CAMDAKİ KIZ CANLI İZLE!

CAMDAKİ KIZ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Camdaki Kız her hafta Perşembe günleri saat 20:00 'da Kanal D'de yayınlanıyor.

CAMDAKİ KIZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Camdaki Kız 25. Bölüm Fragmanı - 2 yayında! Nalan, Feride'nin karşısına anne olma isteğiyle çıkıyor!

Feride, Adil'in Cana ile olan yakınlaşması karşısında sessiz kalmaz ve pençelerini çıkartır. Diğer taraftan Koroğlu ailesi de önlenilemez bir kaosun pençesine düşmüştür. Olaylar gittikçe karmaşık bir hal almaya başlar. Selen'in hamile olmadığı gerçeği ise su yüzüne çıkmıştır. Nalan ile Feride arasında da bir yüzleşme yaşanır.

Camdaki Kız yeni bölümüyle Perşembe 20.00'da Kanal D'de!

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Camdaki Kızı dizi 24. Bölümde Adil, Nalan'dan onlara gerçeği anlatması için zaman tanımasını isterken Feride, buna engel olur. 16 Aralık Perşembe günü yayınlanan Camdaki Kızı yeni bölümde neler oldu? Camdaki Kız son bölümüyle HD kalitede Kanal D'de! Camdaki Kız 24. Bölümüyle yeni bölümüyle ekrana geldi. Camdaki Kız 24. Bölüm full izle! Camdaki Kız son bölümde Nalan, Sema gerçeğini öğrendikten sonra büyük bir yıkım yaşıyor.

Nalan, Feride'ye Sema'nın kim olduğunu sorunca Feride, sinir krizi geçiriyor. Sema'nın hayalini gören acılı anne, evdeki tüm eşyaları yerle bir ediyor. Nalan, gerçekleri öğrenme konusunda ısrarcı olunca Adil, anlatacaklarını fakat zamana ihtiyaçları olduğunu söylüyor. Diğer taraftan Sedat, Cavit'ten Melisa'da bulunan görüntüleri için yardım istiyor. Ancak Cavit'in sert tavrı Sedat'ı daha da tedirgin ediyor. Cavit, Sedat'a Koroğlu şirketine ortak olmaya karşılık yardım edecektir. Ancak Sedat'ın bu durumu Rafet'e kabul ettirmesi yeni bir kaosa neden olacaktır.

Nalan, hem nefes almak hem de Selen ve Levent'in arasını düzeltmek için dışarıda bir organizasyon yapıyor. Organizasyonda Melisa ve Sedat'ın tekrar karşı karşıya gelmesi Sedat'ı rahatsız etmeye devam ediyor. Melisa'nın mekanda Alper'in kendilerini takip ettiğini fark etmesi ise Muzo'nun engeliyle atlatılıyor. Rafet, Koroğlu Ailesi'nde oylamayla Cavit'in ortaklığı konusunda sonuca varmak istiyor. Kritik toplantıda ise içeri giren sürpriz isim herkesi şoke ediyor.

Camdaki Kız, yeni bölümleriyle her Perşembe Kanal D'de...

CAMDAKİ KIZ OYUNCULARI KİMLER?

Burcu Biricik : Nalan İpekoğlu Koroğlu

Feyyaz Şerifoğlu : Sedat Koroğlu

Enis Arıkan : Muzaffer Koroğlu (Muzo)

Selma Ergeç : Selen Koroğlu

Nur Sürer : Feride İpekoğlu

Şerif Erol : Adil İpekoğlu

Devrim Yakut : Gülcihan Koroğlu

Tamer Levent : Rafet Koroğlu

Hande Ataizi : Cana Yalçın

Tuğrul Tülek : Levent

CAMDAKİ KIZ KONUSU NE?

Nalan, sıcakkanlılığı ile herkesin ilk görüşte sevgisini kazanan, dünyalar güzeli bir genç kadındır. Ailesinin tek çocuğu olduğu için el bebek gül bebek büyütülmüş, hayatını varlık içinde yaşamış ve en iyi okullardan dereceyle mezun olmuştur. Nalan, Türkiye'nin en büyük oteller zinciri Koroğlu'nun şirketinde mimar olarak çalışırken birden kendisini Sedat Koroğluyla evlilik arifesinde bulur. Nalan ve Sedat, geçmişlerinde sakladıkları karanlık sırlardan uzaklaştıklarını düşünerek, umutla bu masalda el ele yürümeye başlasalar da; kısa bir zaman sonra hayatları, gerçek bir karanlığa gömülecektir.

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