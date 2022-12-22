Camdaki Kız CANLI izle! Camdaki Kız 62. yeni bölüm izle! 22 Aralık Camdaki Kız 62. full HD canlı izleme linki!

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Camdaki Kız canlı yeni bölüm izlemek isteyenler Camdaki Kız dizisinin 62. bölümünün nasıl izlenebileceği hakkında detaylara haberimizden ulaşabilirler.

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Camdaki Kız dizisi Kanal D'de yayınlanmaktadır. Camdaki Kız dizisini Kanal D'den veya resmi web sitesinden izleyebilirsiniz.

CAMDAKİ KIZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Her şeyi göz önünde bulunduran Nalan, bir yol ayrımına gelir. Hayri ve Sedat arasında seçim yapmak durumunda olan Nalan Sedat'ı seçer. Hayri'nin bütün baskılarına ve ısrarına rağmen tercihini Sedat'tan yana kullanan Nalan, eski hayatına kaldığı yerden devam eder.

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hayri Nalan'ın neden konağa geri döndüğünü anlamakta kararlıdır. Muzo, Hayri'yle her şeyi açık açık konuşur ama Hayri'nin Nalan'dan vazgeçmeye niyeti yoktur. Billur Hayri ve Nalan'ı buluşturmaya çalışır ama işler beklendiği gibi gitmez. Koroğlu Ailesi Nalan'ın konağa dönüşü şerefine yemeğe gider ve yemekte sürpriz bir gelişme yaşanır.

Hayri'nin Nalan'dan vazgeçmeye niyeti yoktur. Ancak Feride son derece ciddidir. Hayri'yi tamamen Nalan'ın hayatından söküp atmak isteyen Feride, Hayri'yi öldüreceğini söyleyerek Nalan'ı tehdit eder. Koroğlu Ailesi Nalan'ın konağa dönüşü şerefine yemeğe gider ve yemekte sürpriz bir gelişme yaşanır. Cana'dan gelen haber Sedat'ı başta olmak üzere tüm Koroğlu Ailesi'ni yıkar.

CAMDAKİ KIZ KONUSU NEDİR?

Nalan, sıcakkanlılığı ile herkesin ilk görüşte sevgisini kazanan, dünyalar güzeli bir genç kadındır. Ailesinin tek çocuğu olduğu için el bebek gül bebek büyütülmüş, hayatını varlık içinde yaşamış ve en iyi okullardan dereceyle mezun olmuştur. Nalan, Türkiye'nin en büyük oteller zinciri Koroğlu'nun şirketinde mimar olarak çalışırken birden kendisini Sedat Koroğluyla evlilik arifesinde bulur. Nalan ve Sedat, geçmişlerinde sakladıkları karanlık sırlardan uzaklaştıklarını düşünerek, umutla bu masalda el ele yürümeye başlasalar da; kısa bir zaman sonra hayatları, gerçek bir karanlığa gömülecektir.

CAMDAKİ KIZ OYUNCULARI

Nalan karakterini Burcu Biricik'in canlandırdığı Camdaki Kız'ın oyuncu kadrosunda; Devrim Yakut, Feri Baycu Güler, Feyyaz Şerifoğlu, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Merve Polat, Nihal Menzil, Nur Sürer, Selma Ergeç,Şerif Erol, Tamer Levent ve Tuğrul Tülek yer alıyor.

Burcu Biricik - Nalan Yılmaz

Feyyaz Şerifoğlu - Sedat Koroğlu

Hande Ataizi - Cana Yılmaz

Tamer Levent - Rıfat Koroğlu

Nur Sürer - Feride İpekoğlu

Devrim Yakut - Gülcihan Koroğlu

Selma Ergeç - Selen Koroğlu

Şerif Erol - Adil İpekoğlu

Tuğrul Tülek

Nihal Menzil - Hafize

Feri Baycu Güler

Hamza Yazıcı - Tako

Merve Polat