Camdaki Kız CANLI izle! Camdaki Kız 62. yeni bölüm izle! 22 Aralık Camdaki Kız 62. full HD canlı izleme linki!
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Camdaki Kız dizisi Kanal D'de yayınlanmaktadır. Camdaki Kız dizisini Kanal D'den veya resmi web sitesinden izleyebilirsiniz.
Her şeyi göz önünde bulunduran Nalan, bir yol ayrımına gelir. Hayri ve Sedat arasında seçim yapmak durumunda olan Nalan Sedat'ı seçer. Hayri'nin bütün baskılarına ve ısrarına rağmen tercihini Sedat'tan yana kullanan Nalan, eski hayatına kaldığı yerden devam eder.
Hayri Nalan'ın neden konağa geri döndüğünü anlamakta kararlıdır. Muzo, Hayri'yle her şeyi açık açık konuşur ama Hayri'nin Nalan'dan vazgeçmeye niyeti yoktur. Billur Hayri ve Nalan'ı buluşturmaya çalışır ama işler beklendiği gibi gitmez. Koroğlu Ailesi Nalan'ın konağa dönüşü şerefine yemeğe gider ve yemekte sürpriz bir gelişme yaşanır.
Hayri'nin Nalan'dan vazgeçmeye niyeti yoktur. Ancak Feride son derece ciddidir. Hayri'yi tamamen Nalan'ın hayatından söküp atmak isteyen Feride, Hayri'yi öldüreceğini söyleyerek Nalan'ı tehdit eder. Koroğlu Ailesi Nalan'ın konağa dönüşü şerefine yemeğe gider ve yemekte sürpriz bir gelişme yaşanır. Cana'dan gelen haber Sedat'ı başta olmak üzere tüm Koroğlu Ailesi'ni yıkar.
Nalan, sıcakkanlılığı ile herkesin ilk görüşte sevgisini kazanan, dünyalar güzeli bir genç kadındır. Ailesinin tek çocuğu olduğu için el bebek gül bebek büyütülmüş, hayatını varlık içinde yaşamış ve en iyi okullardan dereceyle mezun olmuştur. Nalan, Türkiye'nin en büyük oteller zinciri Koroğlu'nun şirketinde mimar olarak çalışırken birden kendisini Sedat Koroğluyla evlilik arifesinde bulur. Nalan ve Sedat, geçmişlerinde sakladıkları karanlık sırlardan uzaklaştıklarını düşünerek, umutla bu masalda el ele yürümeye başlasalar da; kısa bir zaman sonra hayatları, gerçek bir karanlığa gömülecektir.
Nalan karakterini Burcu Biricik'in canlandırdığı Camdaki Kız'ın oyuncu kadrosunda; Devrim Yakut, Feri Baycu Güler, Feyyaz Şerifoğlu, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Merve Polat, Nihal Menzil, Nur Sürer, Selma Ergeç,Şerif Erol, Tamer Levent ve Tuğrul Tülek yer alıyor.
Burcu Biricik - Nalan Yılmaz
Feyyaz Şerifoğlu - Sedat Koroğlu
Hande Ataizi - Cana Yılmaz
Tamer Levent - Rıfat Koroğlu
Nur Sürer - Feride İpekoğlu
Devrim Yakut - Gülcihan Koroğlu
Selma Ergeç - Selen Koroğlu
Şerif Erol - Adil İpekoğlu
Tuğrul Tülek
Nihal Menzil - Hafize
Feri Baycu Güler
Hamza Yazıcı - Tako
Merve Polat