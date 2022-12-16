Ekranların sevilen dizisi Camdaki Kız'da yer almakta olan Hande Ataizi diziden ayrılıyor mu? Sorusu gündemde yer alıyor. Konuya ilişkin araştırılan sorular arasında Camdaki Kız Cana öldü mü? Sorusu başta geliyor. Peki, Camdaki Kız Cana öldü mü? Hande Ataizi diziden ayrılıyor mu? Hande Ataizi diziden neden ayrıldı? Camdaki Kız Cana neden yok?

Camdaki Kız dizisinde Cana karakterini canlandırmakta olan Hande Ataizi diziden ayrılıyor mu? Sorusu, dizinin izleyicilerinin gündeminde yer alıyor. Bu haberimizde Camdaki Kız dizisinin izleyicileri başta olmak üzere birçok kişi tarafından merak edilen Camdaki Kız Cana öldü mü? Sorusunu yanıtladık. Peki, Camdaki Kız Cana öldü mü? Hande Ataizi diziden ayrılıyor mu? Hande Ataizi diziden neden ayrıldı? Camdaki Kız Cana neden yok?

CAMDAKİ KIZ CANA ÖLDÜ MÜ?

Ekranların beğenilen dizisi Camdaki Kız, yeni sezonuyla da izleyenlerden büyük ilgi görüyor. Camdaki Kız dizisinde yer alan Cana karakterinin henüz ölüp, ölmediği bilinmiyor. Karakterin durumu, bu akşam yayınlanacak olan bölüm ile birlikte açıklığa kavuşacak. Sedat'ın evli sevgilisi Cana'ya hayat veren Hande Ataizi'nin dizinin kadrosundan çıkacağı öne sürüldü.

HANDE ATAİZİ KİMDİR?

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur. 1996 yılında 'Mum Kokulu Kadınlar' filmiyle ünlenmiş ve daha ilk filminde gösterdiği oyunculuk performansıyla 'Altın Portakal' en iyi kadın oyuncu ödülünü almıştır. Ardı ardına çektiği diziler hit ve uzun soluklu olmuştur.

Hande Ataizi, Cem Davran'la birlikte pek çok dizi, film ve şov programı projesinde yer almış sanat dünyasının önemli ikililerinden olmuşlardır. Ataizi, 2002'de Cem Davran'la birlikte sunduğu İki Kere Kiki programında, manken Sevda Demirel'in tokat atmasıyla yine çok uzun süre magazin gündeminde baş sırada yer almıştı.

Özellikle, estetikli burnunu gazetecilere göstermemek için bulunduğu mekanın tuvaletinden kaçmaya çalışırken görüntülenince magazin gündemini uzun süre meşgul etmişti. 2009 yılında bir magazin muhabirine şemsiye ile saldırması da basını meşgul etmişti.

Sinema ve dizilerdeki oyunculuğunun yanı sıra pek çok televizyon gösterisinin de sunuculuğunu yapmıştır. Özel Hayatlar adlı tiyatro oyununda Cihan Ünal ile oynamıştır.

Bir dönem, TNT'de yayınlanan Dest-i İzdivaç'ı sunmuştur. 2012 yılında Star'da yayınlanan Benzemez Kimse Sana adlı yarışmada program da jüri üyeliği yapmıştır